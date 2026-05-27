NASA представило план заселення Місяця за 20 млрд доларів: ядерна енергія і роботи (відео)

Майбутня база на Місяці займатиме площу в сотні квадратних кілометрів. Вона працюватиме за допомогою сонячної та ядерної енергії. Астронавти зможуть жити на Місяці вже з 2032 року.

Представники NASA розкрили докладні плани з будівництва першої бази на Місяці під час прес-конференції у вівторок, 26 травня. Американське космічне агентство планує побудувати величезну місячну базу протягом наступного десятиліття в рамках програми "Артеміда". Вартість будівництва бази оцінюють у 20 мільярдів доларів. Підготовка до створення бази на Місяці розпочнеться вже цього року.

У NASA заявили, що космічне агентство планує побудувати першу базу на Місяці в районі південного полюса супутника Землі в три етапи. Південний полюс був обраний не випадково, адже вважається, що там розташовано багато водяного льоду, з якого можна отримати воду для пиття і кисень для дихання, а також створення ракетного палива.

Перший етап тільки розпочався і триватиме до 2029 року. Під час цього етапу на Місяць буде відправлено 25 місій з роботизованими посадковими модулями і різними роботами, які повинні ретельно дослідити місцевість, де буде побудована база. Також на Місяць будуть відправлені всюдиходи, які зможуть працювати спочатку автономно, а потім ними для пересування зможуть скористатися астронавти. NASA хоче мати щонайменше один всюдихід на Місяці до того, як 2028 року там уперше з 1972 року висадяться астронавти. Підготовка до створення бази на Місяці почнеться вже цьогоріч, коли буде запущено перші місії на супутник Землі, а які допоможуть провести потрібні дослідження.

Під час другого етапу, з 2029 по 2032 рік, почнеться створення інфраструктури місячної бази. NASA збирається побудувати сонячні електростанції та ядерні реактори, які забезпечать базу енергією. Також у цей період мають бути побудовані житлові модулі для астронавтів, щоб вони могли там перебувати тривалий час.

Третій етап, який розпочнеться 2032 року, спрямований на те, щоб астронавти змогли жити на Місяці та досліджувати його під час тривалих місій. Протягом 2030-х років має бути закладена основа для повноцінної колонії на Місяці, де постійно житимуть люди.

У NASA заявили, що згідно з планом, місячна база займатиме площу в сотні квадратних кілометрів через нещільне розташування інфраструктурних об'єктів, які також включатимуть посадочні та стартові майданчики.

На сьогодні NASA реалізувало дві успішні місії в межах програми "Артеміда". У 2022 році в рамках місії "Артеміда-1" безпілотний корабель "Оріон" облетів Місяць і повернувся назад. А у квітні 2026 року те саме вдалося повторити чотирьом астронавтам у межах місії "Артеміда-2".

Висадка на Місяць має відбутися 2028 року в рамках місії "Артеміда-4". А 2027 року в рамках місії "Артеміда-3" астронавти проведуть випробування місячних посадкових модулів на навколоземній орбіті.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space, BBC.