NASA представило план по заселению Луны за 20 млрд долларов: ядерная энергия и роботы (видео)

Будущая база на Луне будет занимать площадь в сотни квадратных километров. Она будет работать с помощью солнечной и ядерной энергии. Астронавты смогут жить на Луне уже с 2032 года.

Представители NASA раскрыли подробные планы по строительству первой базы на Луне во время пресс-конференции во вторник, 26 мая. Американское космическое агентство планирует построить огромную лунную базу в течение следующего десятилетия в рамках программы "Артемида". Стоимость строительства базы оценивается в 20 миллиардов долларов. Подготовка к созданию базы на Луне начнется уже в этом году.

В NASA заявили, что космическое агентство планирует построить первую базу на Луне в районе южного полюса спутника Земли в три этапа. Южный полюс был выбран не случайно, ведь считается, что там находится много водяного льда, из которого можно получить воду для питья и кислород для дыхания, а также создания ракетного топлива.

Первый этап только начался и продлится до 2029 года. Во время этого этапа на Луну будет отправлено 25 миссий с роботизированными посадочными модулями и разными роботами, которые должны тщательно исследовать местность, где будет построена база. Также на Луну будут отправлены вездеходы, которые смогут работать изначально автономно, а затем ими для передвижения смогут воспользоваться астронавты. NASA хочет иметь как минимум один вездеход на Луне до того, как в 2028 году там впервые с 1972 года высадятся астронавты. Подготовка к созданию базы на Луне начнется уже в этом году, когда будут запущены первые миссии на спутник Земли, а которые помогут провести нужные исследования.

Во время второго этапа, с 2029 по 2032 год, начнется создание инфраструктуры лунной базы. NASA собирается построить солнечные электростанции и ядерные реакторы, которые обеспечат базу энергией. Также в этот период должны быть построены жилые модули для астронавтов, чтобы они могли там находиться длительное время.

Третий этап, который начнется в 2032 году, направлен на то, чтобы астронавты смогли жить на Луне и исследовать ее во время длительных миссий. В течение 2030-х годов должна быть заложена основа для полноценной колонии на Луне, где постоянно будут жить люди.

В NASA заявили, что согласно плану, лунная база будет занимать площадь в сотни квадратных километров из-за неплотного расположения инфраструктурных объектов, которые также будут включать посадочные и стартовые площадки.

На сегодняшний день NASA реализовало две успешные миссии в рамках программы "Артемида". В 2022 году в рамках миссии "Артемида-1" беспилотный корабль "Орион" облетел Луну и вернулся обратно. А в апреле 2026 года то же самое удалось повторить четырем астронавтам в рамках миссии "Артемида-2".

Высадка на Луну должна состоятся в 2028 году в рамках миссии "Артемида-4". А в 2027 году в рамках миссии "Артемида-3" астронавты проведут испытания лунных посадочных модулей на околоземной орбите.

При написании материала использованы источники: NASA, Space, BBC.