Огромная черная дыра может сделать любую планету необитаемой: стоит ли нам переживать

Чем больше масса центральной черной дыры в галактике, тем больше шансов на то, что все планеты в ней могут оказаться непригодными для жизни. Ученые рассказали, может ли пострадать Земля.

Считается, что для того, чтобы на планете появилась жизнь, она должна находится на определенном расстоянии от своей звезды, где условия позволяют существовать жидкой воде на поверхности данного мира. Но даже если жизнь появилась и успешно эволюционировала на обитаемость планет может повлиять сверхмассивная черная дыра в галактике. Исследователи пришли к выводу, что такие черные дыры могут сделать планеты необитаемыми даже на огромных расстояниях.

Активные сверхмассивные черные дыры в центрах галактик высвобождают огромное количество плазмы и энергии. Эти явления известны как ветры черных дыр. Масса центральных черных дыр в галактиках может быть в миллионы и миллиарды раз больше массы Солнца. Когда они притягивают окружающее вещество, то не все оно попадает в недра черной дыры, часть улетает обратно в космос. В итоге ветры черной дыры создают мощные ударные волны при столкновении с межзвездной средой и ученые пришли к выводу, что эти высокоэнергетические события могут уничтожить атмосферы пригодных для жизни планет и тех, где потенциально уже может существовать жизнь.

При этом, исследование показало, что чем больше масса черной дыры, тем больше шансов на то, что ее ветры сделают любую планету в галактике необитаемой. Влияние черной дыры может распространятся в таком случае на всю галактику.

Фотография черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути Фото: EHT Collaboration

Также ученые выяснили, что даже если атмосфера планеты не будет уничтожена, то энергия черной дыры может существенно снизить уровень озона, который, например, на Земле защищает нас от вредного излучения Солнца. И это также может привести к уничтожению жизни на планете.

Стоит ли переживать жителям Земли? Черная дыра в центре Млечного Пути, известная как Стрелец А*, не является очень активной черной дырой. К тому же она находится на расстоянии почти 30 000 световых лет от нас. Даже если ветры этой черной дыры и оказывают негативное влияние на планеты, то скорее всего те, что находятся в центре нашей галактики.

Данное исследование предполагает, что даже если в Млечном Пути есть обитаемые планеты, то они скорее всего находятся ближе к окраинам галактики, как и Земля.

При написании материала использованы источники: The Astrophysical Journal, Phys.