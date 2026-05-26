Китай выращивает искусственные эмбрионы человека в космосе: на пути к колонии на Марсе

Китайский эксперимент должен показать, как космос влияет на раннее развитие человека. Это очень важно для создания устойчивых колоний человечества на других планетах.

Сейчас на китайской космической станции "Тяньгун" находится группа искусственных человеческих эмбрионов. Ученые в рамках эксперимента хотят понять, как космическое излучение и микрогравитация влияют на репродуктивную функцию человека. Хотя ни один из этих эмбрионов никогда не разовьется в настоящего человека, эксперимент, по крайней мере, должен дать новые сведения о влиянии космоса на раннее развитие человека.

Китай стал первой страной, отправившей в космос искусственные человеческие эмбрионы, чтобы лучше понять, как микрогравитация и космическое излучение могут влиять на репродуктивную функцию человека. Искусственные эмбрионы созданы из человеческих стволовых клеток, которые могут делиться и размножаться, как обычный эмбрион, но не способны должным образом развиваться в плод или ребенка.

Искусственные эмбрионы похожи на настоящие эмбрионы, и они должны в течение некоторого времени развиваться на космической станции, а затем их заморозят и вернут на Землю. Ученые из Китайской академии наук уже подготовили контрольную группу искусственных человеческих эмбрионов, выращенных на Земле, которые будут сравнивать с теми, что прибудут из космоса.

Фото: IFLS

Ученые надеются, что они смогут выявить факторы, влияющие на раннее развитие эмбрионов человека в космической среде, и решить проблемы, с которыми люди могут столкнуться во время длительного пребывания в космосе. Способность к размножению в космосе будет иметь решающее значение, если человечество хочет создать постоянное присутствие на Луне, Марсе и других более отдаленных мирах. Однако, прежде чем это станет возможным, необходимо преодолеть ряд проблем.

Ученые надеются понять проблемы, влияющие на репродуктивную функцию человека в космосе. В настоящее время точно неясно, как микрогравитация и космическое излучение могут повлиять на способность человека к размножению за пределами нашей планеты, а также околоземной орбиты.

Предыдущие исследования показали, что высокий уровень радиации в космосе может повредить развивающиеся эмбрионы. Также стало известно, что сперматозоиды человека, свиней и мышей дезориентируются в условиях микрогравитации и, следовательно, с меньшей вероятностью смогут привести к зачатию.

С другой стороны, сперматозоиды мышей, отправленные на Международную космическую станцию (МКС), успешно использовались для выращивания здоровых детенышей на Земле. Это позволяет предположить, что воздействие космического излучения может не вызывать сильного повреждения ДНК.

Китайский эксперимент представляет собой первую попытку изучения структур человеческого эмбриона в космосе и ученые говорят, что он идет отлично.

При написании материала использованы источники: IFLScience.