Китай вирощує штучні ембріони людини в космосі: на шляху до колонії на Марсі

Китайський експеримент має показати, як космос впливає на ранній розвиток людини. Це дуже важливо для створення стійких колоній людства на інших планетах.

Зараз на китайській космічній станції "Тяньгун" перебуває група штучних людських ембріонів. Учені в рамках експерименту хочуть зрозуміти, як космічне випромінювання і мікрогравітація впливають на репродуктивну функцію людини. Хоча жоден із цих ембріонів ніколи не перетвориться на справжню людину, експеримент, принаймні, має дати нові відомості про вплив космосу на ранній розвиток людини.

Китай став першою країною, яка відправила в космос штучні людські ембріони, щоб краще зрозуміти, як мікрогравітація і космічне випромінювання можуть впливати на репродуктивну функцію людини. Штучні ембріони створені з людських стовбурових клітин, які можуть ділитися і розмножуватися, як звичайний ембріон, але не здатні належним чином розвиватися в плід або дитину.

Штучні ембріони схожі на справжні ембріони, і вони мають протягом деякого часу розвиватися на космічній станції, а потім їх заморозять і повернуть на Землю. Науковці з Китайської академії наук уже підготували контрольну групу штучних людських ембріонів, вирощених на Землі, які порівнюватимуть із тими, що прибудуть із космосу.

Науковці сподіваються, що вони зможуть виявити фактори, що впливають на ранній розвиток ембріонів людини в космічному середовищі, і вирішити проблеми, з якими люди можуть зіткнутися під час тривалого перебування в космосі. Здатність до розмноження в космосі матиме вирішальне значення, якщо людство хоче створити постійну присутність на Місяці, Марсі та інших більш віддалених світах. Однак, перш ніж це стане можливим, необхідно подолати низку проблем.

Вчені сподіваються зрозуміти проблеми, що впливають на репродуктивну функцію людини в космосі. Наразі точно незрозуміло, як мікрогравітація і космічне випромінювання можуть вплинути на здатність людини до розмноження за межами нашої планети, а також навколоземної орбіти.

Попередні дослідження показали, що високий рівень радіації в космосі може пошкодити ембріони, що розвиваються. Також стало відомо, що сперматозоїди людини, свиней і мишей дезорієнтуються в умовах мікрогравітації і, отже, з меншою вірогідністю зможуть привести до зачаття.

З іншого боку, сперматозоїди мишей, відправлені на Міжнародну космічну станцію (МКС), успішно використовувалися для вирощування здорових дитинчат на Землі. Це дає змогу припустити, що вплив космічного випромінювання може не спричиняти сильного пошкодження ДНК.

Китайський експеримент є першою спробою вивчення структур людського ембріона в космосі, і вчені кажуть, що він іде чудово.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience.