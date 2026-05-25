Китайський астронавт уперше проведе 1 рік у космосі: попереду висадка на Місяць (відео)

Китай відправив новий екіпаж на космічну станцію "Тяньгун" у межах місії "Шеньчжоу-23". Один із трьох астронавтів уперше в історії країни проведе рік на навколоземній орбіті. Це важливо для Китаю, який готує висадку астронавтів на поверхню Місяця.

У неділю, 24 травня, Китай відправив на космічному кораблі "Шеньчжоу-23" трьох астронавтів на орбіту. Вночі, у понеділок, 25 травня, вони успішно прибули на орбітальну станцію "Тяньгун". Один із трьох астронавтів проведе на орбіті 1 рік. Це перший випадок в історії китайської пілотованої космічної програми.

Новий екіпаж космічної станції "Тяньгун" складається з трьох астронавтів: Чжу Янчжу, Чжан Чжиюань і Лі Цзяїн. Лі — уродженка Гонконгу і КНР вперше відправляє в космос астронавта з цього міста з особливим статусом у складі країни.

Хоча відомо, що один із трьох астронавтів проведе на орбіті 1 рік, і це буде рекордна за тривалістю місія для Китаю, поки невідомо, хто саме це буде.

Під час перебування на станції "Тяньгун" астронавти вивчатимуть наслідки космічного випромінювання для фізіології людини, і те, як у цих умовах втрачає щільність кісткова тканина і виникає психологічний стрес.

Річне перебування одного з астронавтів на орбіті дасть змогу китайським ученим вивчити вплив космосу на людину в умовах дуже тривалого перебування далеко від Землі. Ці спостереження дуже важливі для Китаю, адже країна готується до висадки своїх астронавтів на Місяць до 2030 року. У планах КНР також будівництво постійної бази на Місяці.

Місія "Шеньчжоу-23" розпочалася на тлі прискорення місячних перегонів між США і Китаєм. Американці хочуть випередити КНР і висадити своїх астронавтів на Місяць у 2028 році. Наразі невідомо, чи буде реалізовано цей план, з огляду на те, що навіть успішна місячна місія NASA "Артеміда-2", яка відбулася у квітні 2026 року, спочатку була запланована на 2024 рік.

Успішна висадка на Місяць американських і китайських астронавтів дасть змогу раніше розпочати будівництво місячної бази. У цьому плані також існує конкуренція між США і Китаєм, які хочуть висадити своїх астронавтів у районі південного полюса Місяця і там же побудувати базу.

Наразі Китай активно готується до пілотованої місії на Місяць і деякі технічні складові цієї місії буде перевірено на станції "Тяньгун" протягом найближчого року.

Хто ж переможе в місячних перегонах ми зможемо дізнатися вже через 2 роки.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space, Reuters.