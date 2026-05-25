Китайский астронавт впервые проведет 1 год в космосе: впереди высадка на Луну (видео)

Китай отправил новый экипаж на космическую станцию “Тяньгун” в рамках миссии "Шэньчжоу-23”. Один из трех астронавтов впервые в истории страны проведет год на околоземной орбите. Это важно для Китая, который готовит высадку астронавтов на поверхность Луны.

В воскресенье, 24 мая, Китай отправил на космическом корабле "Шэньчжоу-23" трех астронавтов на орбиту. Ночью, в понедельник, 25 мая, они успешно прибыли на орбитальную станцию "Тяньгун". Один из трех астронавтов проведет на орбите 1 год. Это первый случай в истории китайской пилотируемой космической программы.

Новый экипаж космической станции "Тяньгун" состоит из трех астронавтов: Чжу Янчжу, Чжан Чжиюань и Ли Цзяин. Ли – уроженка Гонконга и КНР впервые отправляет в космос астронавта из этого города с особым статусом в составе страны.

Хотя известно, что один из трех астронавтов проведет на орбите 1 год, и это будет рекордная по продолжительности миссия для Китая, пока неизвестно, кто именно это будет.

Во время пребывания на станции "Тяньгун" астронавты будут изучать последствия космического излучения для физиологии человека, и то, как в этих условиях теряет плотность костная ткань и возникает психологический стресс.

Годичное пребывание одного из астронавтов на орбите позволит китайским ученым изучить влияние космоса на человека в условиях очень длительного пребывания вдали от Земли. Эти наблюдения очень важны для Китая, ведь страна готовится к высадке своих астронавтов на Луну к 2030 году. В планах КНР также строительство постоянной базы на Луне.

Миссия "Шэньчжоу-23" началась на фоне ускоряющейся лунной гонки между США и Китаем. Американцы хотят опередить КНР и высадить своих астронавтов на Луну в 2028 году. Пока неизвестно, будет ли реализован этот план, учитывая то, что даже успешная лунная миссия NASA "Артемида-2", которая состоялась в апреле 2026 года, изначально была запланирована на 2024 год.

Успешная высадка на Луну американских и китайских астронавтов позволит раньше начат строительство лунной базы. В этом плане также существует конкуренция между США и Китаем, которые хотят высадить своих астронавтов в районе южного полюса Луны и там же построить базу.

Сейчас Китай активно готовиться к пилотируемой миссии на Луну и некоторые технические составляющие этой миссии будут проверены на станции "Тяньгун" в течение ближайшего года.

Кто же победит в лунной гонке мы сможем узнать уже через 2 года.

При написании материала использованы источники: Space, Reuters.