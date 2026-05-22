Вы можете узнать, какое расстояние пролетели по нашей галактике за всю жизнь

Например, человек возрастом 81 года, преодолел расстояние 565 850 000 000 километров во время движения Земли и Солнечной системы вокруг центра Млечного Пути. При этом его ноги на 475,827593 наносекунды моложе его головы из-за эффекта замедления времени.

Новый онлайн-инструмент "Космический одометр" позволяет ввести дату вашего рождения и увидеть, какое расстояние вы пролетели вокруг Солнца и центра Млечного Пути с момента своего рождения. Также этот инструмент позволяет узнать, насколько ваша голова старше ваших ног благодаря эффекту замедления времени.

Из физики мы знаем, что человек чувствует ускорение, но не чувствует постоянного движения. Из-за этого человечьему потребовалась очень много времени, чтобы признать, что Земля на самом деле движется вокруг Солнца, а наша звезда и все окружающие ее планеты, движется вокруг центра нашей галактики Млечный Путь. Сейчас можно относительно просто рассчитать, какое расстояние прошла Земля за определенный промежуток времени вокруг Солнца или же вокруг центра нашей галактики.

Например, человек возрастом 81 год за свою жизнь преодолел расстояние 76 595 000 000 километров двигаясь вокруг Солнца. В то же время двигаясь вокруг центра нашей галактики он преодолел расстояние 565 850 000 000 километров.

Сейчас можно относительно просто рассчитать, какое расстояние прошла Земля за определенный промежуток времени вокруг Солнца или же вокруг центра нашей галактики

Помимо указания пройденного расстояния, онлайн-инструмент предлагает узнать, насколько сильно расширилась Вселенная с момента вашего рождения.

Также можно выяснить, насколько моложе ваши ноги, чем ваша голова. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, время течет медленнее в более сильных гравитационных полях. Чем ближе вы к источнику массы, в данном случае, к Земле, тем медленнее для вас течет время. Например, ядро ​​Земли примерно на два с половиной года моложе поверхности нашей планеты. А голова 81-летеного человека примерно на 475,827593 наносекунд старше его ног.

На сайте "Космический одометр" также можно найти много другой интересной информации. Например, можно узнать приблизительное количество частиц нейтрино, которые прошли через ваше тело за всю вашу жизнь. Стоит отметить, что мы не замечает этого, ведь нейтрино практически никогда не взаимодействуют с обычной материей. Считается, что каждую секунду через тело любого человека проходит несколько триллионов нейтрино.

При написании материала использованы источники: IFLScience.