Скрытый проход в нашей галактике позволяет мгновенно попасть в другую часть Вселенной

Физики считают, что внутри галактики Млечный Путь существует огромная червоточина, которую создала темная материя. Это туннель сквозь пространство и время.

Червоточины, как и черные дыры, обладают огромной гравитацией, которая способна искривлять структуру пространства-времени, согласно теориям. Разница в том, что червоточина искривляет пространство-время, соединяя две разные точки во Вселенной. Эти точки могут находится на расстоянии десятков, сотен и даже тысяч световых лет, и они даже могут быть разделены во времени. При этом перемещение через червоточину позволит попасть за несколько секунд из одной части Вселенной в другую. Хотя законы физики позволяют существование червоточин, считается, что они очень нестабильны и быстро исчезают. Но физики из Университета GLA в Индии считают, что темная материя может создавать стабильные червоточины и одна из них, имеющая огромный размер, вероятно, скрывается в центре Млечного Пути.

По словам физиков, червоточину можно представить в виде туннеля, где есть вход и выход, которые могут находиться на огромном расстоянии друг от друга. Вход червоточины представляет собой черную дыру, куда под действием гравитации притягиваются материя и свет, а выход – это белая дыра. Если червоточина является стабильной и имеет широкий вход, что физики считают ее проходимой, то есть через нее можно попасть в другую часть космоса, а может быть даже в другое время. Теоретически для прохода червоточины требуется несколько секунд.

Червоточина — это один из возможных способов искривления пространства-времени, который допускают уравнения Альберта Эйнштейна в общей теории относительности.

Фото: LiveScience

Главная проблема в том, что большинство физиков считают, что червоточины не могут существовать долго, ведь они очень нестабильны. Для обеспечения их стабильности необходимо противодействовать силе гравитации, чтобы червоточина не исчезла. А для этого нужно большое количество отрицательной энергии, в возможность существования которой многие физики не верят.

Но авторы нового исследования считают, что стабильные червоточины может создавать темная материя, занимающая более 80% всей материи во Вселенной. Считается, что это своеобразный клей, удерживающий своей гравитацией структуру Вселенной в целом виде.

Фото: ESO/S. Brunier

В Млечном Пути, как считается, много темной материи, особенно в центре нашей галактики. По словам физиков, уникальные свойства темной материи позволяют создать в центре Млечного Пути стабильную проходимую червоточину. Вероятно, она существует, по крайней мере теоретически, и этот туннель сквозь пространство и время невероятно огромный. Расчеты физиков показали, что червоточина в центре Млечного Пути будет иметь диаметр 32 600 световых лет. Для сравнения диаметр нашей галактики составляет около 100 000 световых лет, а один световой год – это 9,6 триллиона километров.

Физики говорят, что теоретически эту червоточину можно использовать для путешествия на огромные расстояния в космосе за очень короткое время.

И все же эта теория имеет свои недостатки. Дело в том, что даже если темная материя может создать условия для стабильной червоточины такого размера, физика нашей галактики показывает, что потребуется в 100 000 раз больше массы-энергии, чем есть у Млечного Пути.

При написании материала использованы источники: Daily Mail.