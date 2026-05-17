Прихований прохід у нашій галактиці дає змогу миттєво потрапити в іншу частину Всесвіту

Фізики вважають, що всередині галактики Чумацький Шлях існує величезна червоточина, яку створила темна матерія. Це тунель крізь простір і час.

Червоточини, як і чорні діри, мають величезну гравітацію, яка здатна викривляти структуру простору-часу, згідно з теоріями. Різниця в тому, що червоточина викривляє простір-час, з'єднуючи дві різні точки у Всесвіті. Ці точки можуть перебувати на відстані десятків, сотень і навіть тисяч світлових років, і вони навіть можуть бути розділені в часі. При цьому переміщення через червоточину дасть змогу потрапити за кілька секунд з однієї частини Всесвіту в іншу. Хоча закони фізики дозволяють існування червоточин, вважається, що вони дуже нестабільні і швидко зникають. Але фізики з Університету GLA в Індії вважають, що темна матерія може створювати стабільні червоточини і одна з них, що має величезний розмір, імовірно, ховається в центрі Чумацького Шляху.

За словами фізиків, червоточину можна уявити у вигляді тунелю, де є вхід і вихід, які можуть перебувати на величезній відстані один від одного. Вхід червоточини являє собою чорну діру, куди під дією гравітації притягуються матерія і світло, а вихід — це біла діра. Якщо червоточина є стабільною і має широкий вхід, то фізики вважають її прохідною, тобто через неї можна потрапити в іншу частину космосу, а можливо навіть в інший час. Теоретично для проходу червоточини потрібно кілька секунд.

Червоточина — це один із можливих способів викривлення простору-часу, який допускають рівняння Альберта Ейнштейна в загальній теорії відносності.

Головна проблема в тому, що більшість фізиків вважають, що червоточини не можуть існувати довго, адже вони дуже нестабільні. Для забезпечення їхньої стабільності необхідно протидіяти силі гравітації, щоб червоточина не зникла. А для цього потрібна велика кількість негативної енергії, у можливість існування якої багато фізиків не вірять.

Але автори нового дослідження вважають, що стабільні червоточини може створювати темна матерія, що займає понад 80% всієї матерії у Всесвіті. Вважається, що це своєрідний клей, який утримує своєю гравітацією структуру Всесвіту в цілому вигляді.

У Чумацькому Шляху, як вважається, багато темної матерії, особливо в центрі нашої галактики. За словами фізиків, унікальні властивості темної матерії дозволяють створити в центрі Чумацького Шляху стабільну прохідну червоточину. Ймовірно, вона існує, принаймні теоретично, і цей тунель крізь простір і час неймовірно величезний. Розрахунки фізиків показали, що червоточина в центрі Чумацького Шляху матиме діаметр 32 600 світлових років. Для порівняння діаметр нашої галактики становить близько 100 000 світлових років, а один світловий рік — це 9,6 трильйона кілометрів.

Фізики кажуть, що теоретично цю червоточину можна використовувати для подорожі на величезні відстані в космосі за дуже короткий час.

І все ж ця теорія має свої недоліки. Річ у тім, що навіть якщо темна матерія може створити умови для стабільної червоточини такого розміру, фізика нашої галактики показує, що знадобиться в 100 000 разів більше маси-енергії, ніж є у Чумацького Шляху.

Під час написання матеріалу використано джерела: Daily Mail.