Тайна корабля-призрака "Мария Целеста" разгадана: что произошло с экипажем 150 лет назад

Более 150 лет в Атлантическом океане было обнаружено торговое судно, на борту которого не было ни одного челна экипажа. Но корабль был не поврежден и весь груз находился в трюме. Ученые считают, что они выяснили, что же случилось на корабле-призраке и куда подевался экипаж.

5 декабря 1872 года команда британского корабля "Деи Грация" обнаружила в нескольких сотнях километров от Азорских островов в Атлантическом океане дрейфующий американский парусный корабль "Мария Целеста". Все 10 человек на борту, капитан Бенджамин Бриггс, его семья и экипаж, бесследно исчезли. При этом груз остался в трюме, а сам корабль был не поврежден. Тайна того, что случилось с кораблем-призраком и его экипажем, не дает покоя ученым уже много десятилетий. Существовали теории, согласно которым на корабль совершили нападение пираты, вспышка неизвестной болезни убила экипаж или же людей забрали инопланетяне. Теперь же ученые считают, что у них есть разгадка этой тайны и причиной гибели экипажа мог стать взрыв паров спирта.

Торговый парусный корабль "Мария Целеста" отправился с грузом, состоящим из 1700 бочек спирта, если точнее этанола (этиловый спирт) из Нью-Йорка, США в Геную, Италия. Но к месту назначения судно так и не прибыло. При осмотре корабля более 150 лет назад было обнаружено, что 9 бочек были пустыми. Вероятно, спирт смог просочиться наружу и превратился в пар в замкнутом пространстве. Дело в том, что как показали записи в судовых журналах, корабль "Мария Целеста" попал в шторм и команда плотно закрыла люки, ведущие в трюм.

Температура вспышки этанола составляет 13 градусов Цельсия. Температура вспышки — это самая низкая температура летучего вещества, при которой оно выделяет достаточно паров, чтобы образовать с воздухом воспламеняющуюся смесь.

По словам ученых, когда корабль "Мария Целеста" покинул холодные воды вблизи США и вошел в гораздо более теплые воды Атлантического океана ближе к Европе, температура воздуха должна была повыситься, а количество паров спирта увеличится. То есть пары этанола, скорее всего нагрелись выше температуры вспышки. Достаточно было одной искры, чтобы произошел взрыв. Эта теория ранее отвергалась, ведь на корабле не было обнаружено следов ожогов деревянных бочек или же конструкции судна. Но ученые из Манчестерского университета, которые занялись разгадкой тайны парусника "Мария Целеста", говорят, что отсутствие следов ожогов не исключает взрыва.

Фото: Wikipedia

Авторы исследования считают, что искра, возможно, от тлеющего уголька, курительной трубки или трения металла, могла вызвать быстрый взрыв этанола в трюме. Для того, чтобы это доказать исследователи использовали уменьшенную модель корабля и показали, что взрыв этанола мог не оставить никаких следов.

Сначала ученые распылили холодный этанол в трюм модели, поддерживая температуру окружающей среды на уровне, аналогичном тому, который был во время движения корабля в холодных водах. Электрический провод вызвал искру в трюме, но взрыва не произошло. Температура не позволила этанолу произвести достаточное количество пара.

Затем ученые воссоздали более теплую температуру у Азорских островов: они нагрели этанол и модель корабля. На этот раз искра вспыхнула, и мощный взрыв пронесся по модели, прежде чем он быстро исчез. При этом люки трюма открылись, а палуба корабля деформировалась. При этом никаких признаков возгорания или обугливания деревянной модели корабля обнаружено не было.

Ученые считают, что искра воспламенила пары этанола трюме корабля "Мария Целеста", в результате чего возник на несколько секунд возник шар синего огня с температурой примерно 2000 градусов Цельсия. Это привело к быстрому взрыву, но никаких следов огня не осталось.

Исследователи считают, что взрыв был все же сильным, чтобы заставить экипаж в панике покинуть корабль "Мария Целеста". Возможно, капитан приказал всем сесть в спасательную шлюпку, опасаясь новых взрывов, или люди в панике прыгнули за борт. Ученые считают, что все они погибли.

Существует несколько теорий того, что произошло с кораблем "Мария Целеста" и почему там не обнаружили людей.

При написании материала использованы источники: IFLscience.