Загадка Антарктиды решена: Земля движется сквозь гигантское межзвездное облако (фото)

Солнечная система сейчас находится на краю огромного космического облака. Оказалось, что звездная пыль из этого облака накопилась в снегу Антарктиды.

Ученые обнаружили во льдах Антарктиды нечто межзвездное: редкий изотоп железа. Этот открытие несколько лет озадачивало исследователей. Дело в том, что этот изотоп железа образуется во время взрыва сверхновых, когда умирают массивные звезды. Но недавних взрывов сверхновых обнаружено не было, а потому было неясно, как этот изотоп попал в снег Антарктиды. Теперь ученые считают, что решили эту загадку. Дело в том, что Солнечная система и Земля проносятся через гигантское межзвездное облако, которое хранит следы звездных взрывов. Сейчас Солнечная система находится на краю этого облака.

Примерно за последние 20 миллионов лет некоторые звезды в относительно близком космосе взорвались и ставили после себя огромные облака из газа и пыли. Даже сейчас Солнечная система, включая Землю, проходит через Местное межзвездное облако. Новые данные из Антарктиды свидетельствуют о том, что это облако оставляет следы звездной пыли на нашей планете.

Изотоп железа, то ест версия одного элемента с разным количеством нейтронов в ядре, под названием железо-60 образуется только во время взрыва сверхновых. Но большая часть железа на Земле – это изотоп железо-56. Период полураспада железа-60 Его составляет 2,6 миллиона лет, и в природе он встречается лишь в очень маленьких количествах.

Траектория движения Солнечной системы через Местное межзвездное облако. Профиль облака сохранился в виде межзвездного отпечатка во льду Антарктиды Фото: IFLS

Несколько лет назад исследователи обнаружили железо-60 в снегу на поверхности Антарктиды, возраст которого составлял менее двух десятилетий. Астрономы должны были заметить сверхновую, которая взорвалась так недавно и так близко, что пыль от взрыва достигла Земли. Но такой сверхновой обнаружено не было. Так откуда взялась звездная пыль, содержащая такой редкий изотоп железа?

Ученые считают, что источником этой пыли является Местное межзвездное облако. Исследование показывает, что это облако может хранить изотоп железо-60 в течение очень длительного периода времени. В рамках исследования ученые изучили лед в Антарктиде возрастом от 40 000 до 80 000 лет. Ученые обнаружили, что сигналы железа-60 меняются на протяжении десятков тысяч лет, что согласуется с движением Солнечной системы через Местное межзвездное облако. Антарктида собрала следы межзвездной пыли, когда наша Солнечная система проходила через облако.

В то же время авторы исследования указывают на то, что астрономы еще не пришли к единому мнению о происхождении самого Местного межзвездного облака. Но последнее открытие может помочь разгадать загадку его происхождения.

При написании материала использованы источники: Physical Review Letters, IFLscience.