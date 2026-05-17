Загадку Антарктиди вирішено: Земля рухається крізь гігантську міжзоряну хмару (фото)

Сонячна система зараз перебуває на краю величезної космічної хмари. Виявилося, що зоряний пил із цієї хмари накопичився в снігу Антарктиди.

Учені виявили в льодах Антарктиди щось міжзоряне: рідкісний ізотоп заліза. Це відкриття кілька років спантеличувало дослідників. Річ у тім, що цей ізотоп заліза утворюється під час вибуху наднових, коли вмирають масивні зірки. Але недавніх вибухів наднових виявлено не було, а тому було неясно, як цей ізотоп потрапив у сніг Антарктиди. Тепер учені вважають, що вирішили цю загадку. Річ у тім, що Сонячна система і Земля проносяться через гігантську міжзоряну хмару, яка зберігає сліди зоряних вибухів. Зараз Сонячна система перебуває на краю цієї хмари.

Приблизно за останні 20 мільйонів років деякі зірки у відносно близькому космосі вибухнули і ставили після себе величезні хмари з газу і пилу. Навіть зараз Сонячна система, включно із Землею, проходить через Місцеву міжзоряну хмару. Нові дані з Антарктиди свідчать про те, що ця хмара залишає сліди зоряного пилу на нашій планеті.

Ізотоп заліза, тобто версія одного елемента з різною кількістю нейтронів у ядрі, під назвою залізо-60 утворюється тільки під час вибуху наднових. Але більша частина заліза на Землі — це ізотоп залізо-56. Період напіврозпаду заліза-60 Його становить 2,6 мільйона років, і в природі він трапляється лише в дуже маленьких кількостях.

Траєкторія руху Сонячної системи через Місцеву міжзоряну хмару. Профіль хмари зберігся у вигляді міжзоряного відбитка в льоду Антарктиди Фото: IFLS

Кілька років тому дослідники виявили залізо-60 у снігу на поверхні Антарктиди, вік якого становив менше двох десятиліть. Астрономи мали помітити наднову, яка вибухнула так недавно і так близько, що пил від вибуху досяг Землі. Але такої наднової виявлено не було. То звідки взявся зоряний пил, що містить такий рідкісний ізотоп заліза?

Науковці вважають, що джерелом цього пилу є Місцева міжзоряна хмара. Дослідження показує, що ця хмара може зберігати ізотоп залізо-60 протягом дуже тривалого періоду часу. У рамках дослідження вчені вивчили лід в Антарктиді віком від 40 000 до 80 000 років. Вчені виявили, що сигнали заліза-60 змінюються протягом десятків тисяч років, що узгоджується з рухом Сонячної системи через Місцеву міжзоряну хмару. Антарктида зібрала сліди міжзоряного пилу, коли наша Сонячна система проходила через хмару.

Водночас автори дослідження вказують на те, що астрономи ще не дійшли єдиної думки про походження самої Місцевої міжзоряної хмари. Але останнє відкриття може допомогти розгадати загадку її походження.

Під час написання матеріалу використано джерела: Physical Review Letters, IFLscience.