Первый запуск самой большой ракеты в мире Starship V3 отменили в последнюю минуту (видео)

Самая мощная ракета в мире Starship V3 от компании SpaceX из-за технических проблем на стартовой площадке не отправилась в долгожданный первый полет. Названа дата нового старта. Ждать осталось недолго.

В течение нескольких месяцев неоднократно переносился запуск самой большой и мощной ракеты в мире под названием Starship V3. Это третья, улучшенная версия огромной ракеты Starship, созданной компанией SpaceX Илона Маска. За несколько лет на производство серии ракет было потрачено более 15 миллиардов долларов. Первый запуск Starship V3 должен был состоятся в пятницу, 22 мая, но был отменен в последнюю минуту. Ждать нового старта осталось недолго – он запланирован на 23 мая. В то же время SpaceX заявила о том, что готовит первый пилотируемый полет на Марс с помощью Starship V3.

Первый запуск самой большой ракеты в мире

22 мая с 1:30 до 3:00 по Киеву была возможность впервые отправить в космос ракету Starship V3 с новой стартовой площадки на базе Starbase компании SpaceX в Техасе. Но возникли технические проблемы, которые не позволили совершить запуск. Эти проблемы связаны со стартовой башней. В компании SpaceX заявили, что намерены все решить и отправить Starship V3 в космос в период того же стартового окна, но уже в субботу, 23 мая.

Все шло по плану, и ракета уже готовилась взлететь, начался обратный отсчет, но он был остановлен за 40 секунд до старта. До закрытия стартового окна оставалось 20 минут, но инженеры не смогли быстро устранить проблему, а долго держать таймер на отметке 40 секунд нельзя, ведь температура топлива ракеты повышается слишком сильно, а значит существует риск взрыва. Поэтому запуск отменили и перенесли на день вперед.

Что такое Starship V3?

Starship — полностью многоразовая ракета, состоящая из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и верхней ступени, известной как Starship, или просто Ship. Эта ступень выполняет функцию космического корабля, способного перевозить грузы или астронавта, или же и то и другое вместе.

Starship V3 – это третья, улучшенная версия ракеты Starship, как уже писал Фокус. которая имеет высоту в собранном виде 124,4 метра. Компания SpaceX разрабатывает Starship, чтобы помочь человечеству колонизировать Луну и Марс, а также добраться до более далеких миров Солнечной системы.

Первый запуск Starship состоялся в апреле 2023 года и с тех было проведено 11 испытательных запусков, последние три из которых осенью прошлого года были признаны относительно успешными.

Starship V3 – это версия ракеты, способная летать на Луну и Марс. Верхняя ступень этой ракеты может быть будет использована в качестве посадочного модуля для астронавтов NASA в 2028 году, которые впервые с 1972 года должны высадится на Луну.

Первый полет Starship V3 на Марс

Компания SpaceX заявила о том, что с помощью ракеты Starship V3 состоится первый пилотируемый полет на Марс. И это произойдет в недалеком будущем. Известно, что посадки на Красную планету не будет, а космические туристы совершат облет Марса и вернуться на Землю. Сколько будет стоить такой полет для космических туристов неизвестно.

