Перший запуск найбільшої ракети у світі Starship V3 скасували в останню хвилину (відео)

Найпотужніша ракета у світі Starship V3 від компанії SpaceX через технічні проблеми на стартовому майданчику не вирушила в довгоочікуваний перший політ. Названо дату нового старту. Чекати залишилося недовго.

Протягом кількох місяців неодноразово переносився запуск найбільшої та найпотужнішої ракети у світі під назвою Starship V3. Це третя, покращена версія величезної ракети Starship, створеної компанією SpaceX Ілона Маска. За кілька років на виробництво серії ракет було витрачено понад 15 мільярдів доларів. Перший запуск Starship V3 мав відбутися в п'ятницю, 22 травня, але був скасований в останню хвилину. Чекати нового старту залишилося недовго — він запланований на 23 травня. Водночас SpaceX заявила про те, що готує перший пілотований політ на Марс за допомогою Starship V3.

Перший запуск найбільшої ракети у світі

22 травня з 1:30 до 3:00 за Києвом була можливість уперше відправити в космос ракету Starship V3 з нового стартового майданчика на базі Starbase компанії SpaceX у Техасі. Але виникли технічні проблеми, які не дозволили здійснити запуск. Ці проблеми пов'язані зі стартовою вежею. У компанії SpaceX заявили, що мають намір все вирішити і відправити Starship V3 у космос у період того ж стартового вікна, але вже в суботу, 23 травня.

Усе йшло за планом, і ракета вже готувалася злетіти, розпочався зворотний відлік, але він був зупинений за 40 секунд до старту. До закриття стартового вікна залишалося 20 хвилин, але інженери не змогли швидко усунути проблему, а довго тримати таймер на позначці 40 секунд не можна, адже температура палива ракети підвищується надто сильно, а отже існує ризик вибуху. Тому запуск скасували і перенесли на день вперед.

Найпотужніша ракета у світі Starship V3 від компанії SpaceX через технічні проблеми на стартовому майданчику не вирушила в довгоочікуваний перший політ Фото: SpaceX

Що таке Starship V3?

Starship — повністю багаторазова ракета, що складається з двох ступенів: прискорювача Super Heavy і верхнього ступеня, відомого як Starship, або просто Ship. Цей ступінь виконує функцію космічного корабля, здатного перевозити вантажі або астронавта, або ж і те й інше разом.

Starship V3 — це третя, поліпшена версія ракети Starship, як уже писав Фокус. яка має висоту в зібраному вигляді 124,4 метра. Компанія SpaceX розробляє Starship, щоб допомогти людству колонізувати Місяць і Марс, а також дістатися до більш далеких світів Сонячної системи.

Перший запуск Starship відбувся у квітні 2023 року і відтоді було проведено 11 випробувальних запусків, останні три з яких восени минулого року були визнані відносно успішними.

Starship V3 — це версія ракети, здатна літати на Місяць і Марс. Верхній ступінь цієї ракети може бути використано як посадковий модуль для астронавтів NASA 2028 року, які вперше з 1972 року мають висадитися на Місяць.

Перший політ Starship V3 на Марс

Компанія SpaceX заявила про те, що за допомогою ракети Starship V3 відбудеться перший пілотований політ на Марс. І це станеться в недалекому майбутньому. Відомо, що посадки на Червону планету не буде, а космічні туристи здійснять обліт Марса і повернуться на Землю. Скільки коштуватиме такий політ для космічних туристів невідомо.

Під час написання матеріалу використано джерела: SpaceX, Space.