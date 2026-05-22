Знайдено звичайний вказівник стежки з каменів: проблема в тому, що він знаходиться на Марсі (фото)

Марсохід NASA Perseverance під час дослідження поверхні Червоної планети знайшов незвично складені камені. Зазвичай, такі піраміди є вказівниками стежки на туристичних маршрутах.

Perseverance зробив знімок дивної піраміди з каменів на Марсі 13 травня. Зображення було отримано за допомогою камери Mastcam-Z — пари камер, розташованих високо на щоглі марсохода, які виглядають майже як пара очей, через які апарат бачить.

Співробітники Національної паркової служби США зазвичай застерігають туристів від перекидання такого каміння, оскільки воно є важливими покажчиками стежки.

Очевидно, що знайдена марсоходом купа каменів навряд чи вказує на туристичний маршрут. Вони являють собою три камені, які були "складені" один на одного посеред безлюдної місцевості.

Так покажчики стежки з каменів виглядають на Землі Фото: CSM/Landov

Але вчені кажуть, що насправді на знімку ми бачимо всього один камінь, який під дією вітру і корозії розколовся на три.

Ґрунтуючись на спостереженнях, зроблених іншим марсоходом НАСА, Curiosity, вчені припускають, що вітри є основною силою геологічних змін на Марсі, руйнуючи каміння протягом сотень мільйонів або навіть мільярдів років.

Це не перший дивний камінь, який ми бачили на поверхні Марса. Марсоходи NASA знаходили все: від каменів, засіяних сферами, до химерних, рівномірно розташованих каменів і навіть смугастого каменю, викликаючи цікавість на кожному кроці. Теорії змови виникли навіть після того, як фотографія, зроблена 1976 року космічним апаратом NASA "Вікінг", показала скелясту ділянку, яка деяким видалася схожою на людську голову й обличчя.

Жодна людина ще не була на Марсі (поки що), тому ми можемо бути впевнені, що цей камінь не був складений випадковим туристом заради забави. Але розкриття справжньої історії цих каменів і їхньої появи на Марсі може допомогти вченим краще зрозуміти історію планети та її внутрішній устрій.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали NASA, Space.com.