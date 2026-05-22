Найден обычный указатель тропы из камней: проблема в том, что он находится на Марсе (фото)

Марсоход NASA Perseverance во время исследования поверхности Красной планеты нашел необычно сложенные камни. Обычно, такие пирамиды являются указателями тропы на туристических маршрутах.

Perseverance сделал снимок странной пирамиды из камней на Марсе 13 мая. Изображение было получено с помощью камеры Mastcam-Z — пары камер, расположенных высоко на мачте марсохода, которые выглядят почти как пара глаз, через которые аппарат видит.

Сотрудники Национальной парковой службы США обычно предостерегают туристов от опрокидывания таких камней, так как они являются важными указателями тропы.

Очевидно, что найденная марсоходом груда камней вряд ли указывает на туристический маршрут. Они представляет собой три камня, которые были “сложены” друг на друга посреди пыльной и безлюдной местности.

Так указатели тропы из камней выглядят на Земле Фото: CSM/Landov

Но ученые говорят, что на самом деле на снимке мы видим всего один камень, который под действием ветра и коррозии раскололся на три.

Основываясь на наблюдениях, сделанных другим марсоходом НАСА, Curiosity, ученые предполагают, что ветры являются основной силой геологических изменений на Марсе, разрушая камни на протяжении сотен миллионов или даже миллиардов лет.

Это не первый странный камень, который мы видели на поверхности Марса. Марсоходы NASA находили всё: от камней, усеянных сферами, до причудливых, равномерно расположенных камней и даже полосатого камня, вызывая любопытство на каждом шагу. Теории заговора возникли даже после того, как фотография, сделанная в 1976 году космическим аппаратом NASA «Викинг», показала скалистый участок, который некоторым показался похожим на человеческую голову и лицо.

Ни один человек еще не был на Марсе (пока), поэтому мы можем быть уверены, что этот камень не был сложен случайным туристом ради забавы. Но раскрытие истинной истории этих камней и их появления на Марсе может помочь ученым лучше понять историю планеты и ее внутреннее устройство.

При написании этого материала использованы материалы NASA, Space.com.