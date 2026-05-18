Найбільша ракета у світі вперше летить у космос: як зміниться політ на Місяць і Марс (фото)

Ракета Starship V3 від SpaceX — це найбільша і найпотужніша ракета в історії. Компанія Ілона Маска планує зробити революцію на ринку важких ракет-носіїв.

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала на 19 травня 2026 року перший запуск нової версії важкої ракети-носія Starship. Нова ракета Starship V3 — це найбільша і найпотужніша ракета-носій з коли-небудь створених. Якщо перший політ пройде успішно, то ця ракета сильно змінить космічні запуски. У компанії SpaceX розповіли про те, які переваги має ракета Starship V3.

Нагадуємо, що ракета багаторазова ракета Starship складається з двох ступенів: прискорювача або першої ступені Super Heavy, а також другої ступені, яка виконує функцію вантажного або пілотованого космічного корабля і називається вона Starship або просто Ship. У повністю зібраному вигляді ракета Starship V3 має висоту 124,4 метра, що приблизно на 1,2 метра вище, ніж Starship V2, випробування якої завершилося торік. Саме Starship V3 компанія SpaceX планує використовувати для польотів на Місяць і Марс.

Starship V3 може нести більше корисного навантаження

Прискорювач Super Heavy має 33 двигуни Raptor 3, які разом створюють близько 8100 тонн тяги при старті. Це майже на 10% більше, ніж у минулої версії Super Heavy. Верхній ступінь Starship V3 має 6 двигунів Raptor 3, які разом створюють близько 1500 тонн тяги.

Це означає, що ракета Starship V3 може нести більше корисного навантаження, ніж Starship V2. Нова ракета може доставити на низьку навколоземну орбіту 100 тонн корисного навантаження, тоді як Starship V2 — лише 35 тонн. Істотне поліпшення вантажопідйомності дає змогу доставляти на орбіту більші супутники, модулі космічних станцій, місячні посадкові модулі та інші важкі вантажі. Згодом можливість доставляти велику масу за один політ може знизити вартість запусків у космос.

Також SpaceX внесла низку поліпшень у паливну систему Super Heavy і поліпшила захист двигунів від перегріву, щоб уникнути вибуху.

Ракета Starship V3 краще оптимізована для багаторазового використання

SpaceX сподівається запускати тисячі ракет Starship на рік, а для цього потрібно, щоб ракету можна було швидко використовувати заново для нових польотів. У компанії Ілона Маска заявили, що Starship V3 краще оптимізована для багаторазового використання. Це може різко знизити вартість запусків у космос.

Super Heavy V3 тепер має нову систему гарячого поділу ступенів, яка замінює попередню конструкцію. Starship використовує маневр гарячого поділу ступенів, коли двигуни верхнього ступеня запускаються до повного відключення двигунів прискорювача. Замість того щоб покладатися на одноразову конструкцію для захисту прискорювача від вибуху двигунів верхнього ступеня, система тепер вбудована в сам прискорювач, що зменшує кількість деталей, що губляться після кожної місії, і необхідність у ремонті після польоту.

SpaceX також модифікувала стабілізатори прискорювача Super Heavy V3 для оптимізації його багаторазового використання. Це дасть змогу більш ефективно і точно нижньому ступеню повертатися на Землю. Що стосується верхнього ступеня, SpaceX внесла низку змін у конструкцію, які сприяють швидшому повторному використанню.

Starship V3 можна заправляти на орбіті

SpaceX планує провести випробування дозаправки паливом ракети Starship V3 в найближчому майбутньому, що має вирішальне значення для польотів на Місяць і Марс. Жодна компанія або космічне агентство раніше не пробували це робити.

Starship V3 оснащена набором систем, призначених для стикування двох верхніх ступенів Starship, перекачування палива і безпечного управління цим паливом у космосі. Досягнення можливості дозаправки на орбіті не тільки дасть змогу досліджувати дальній космос, а й ще більше знизить вартість запусків.

Якщо випробування Starship V3 пройде за планом, то компанія SpaceX незабаром зможе відкрити нову еру космічних польотів.

Під час написання матеріалу використано джерела: SpaceX, Gizmodo.