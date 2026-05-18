Самая большая ракета в мире впервые летит в космос: как изменится полет на Луну и Марс (фото)

Ракета Starship V3 от SpaceX – это самая большая и мощная ракета в истории. Компания Илона Маска планирует произвести революцию на рынке тяжелых ракет-носителей.

Компания Илона Маска SpaceX запланировала на 19 мая 2026 года первый запуск новой версии тяжелой ракеты-носителя Starship. Новая ракета Starship V3 — это самая большая и мощная ракета-носитель из когда-либо созданных. Если первый полет пройдет успешно, то эта ракета сильно изменит космические запуски. В компании SpaceX рассказали о том, какими преимуществами обладает ракета Starship V3.

Напоминаем, что ракета многоразовая ракета Starship состоит из двух ступеней: ускорителя или первой ступени Super Heavy, а также второй ступени, которая выполняет функцию грузового или пилотируемого космического корабля и называется она Starship или просто Ship. В полностью собранном виде ракета Starship V3 имеет высоту 124,4 метра, что примерно на 1,2 метра выше, чем Starship V2, испытание которой завершилось в прошлом году. Именно Starship V3 компания SpaceX планирует использовать для полетов на Луну и Марс.

Starship V3 может нести больше полезной нагрузки

Ускоритель Super Heavy имеет 33 двигателя Raptor 3, которые вместе создают около 8100 тонн тяги при старте. Это почти на 10% больше, чем у прошлой версии Super Heavy. Верхняя ступень Starship V3 имеет 6 двигателей Raptor 3, которые вместе создают около 1500 тонн тяги.

Это означает, что ракета Starship V3 может нести больше полезной нагрузки, чем Starship V2. Новая ракета может доставить на низкую околоземную орбиту 100 тонн полезной нагрузки, тогда как Starship V2 – всего 35 тонн. Существенное улучшение грузоподъемности позволяет доставлять на орбиту более крупные спутники, модули космических станций, лунные посадочные модули и другие тяжелые грузы. Со временем возможность доставлять большую массу за один полет может снизить стоимость запусков в космос.

Также SpaceX внесла ряд улучшений в топливную систему Super Heavy и улучшила защиту двигателей от перегрева, чтобы избежать взрыва.

Фото: SpaceX

Ракета Starship V3 лучше оптимизирована для многоразового использования

SpaceX надеется запускать тысячи ракет Starship в год, а для этого нужно, чтобы ракету можно было быстро использовать заново для новых полетов. В компании Илона Маска заявили, что Starship V3 лучше оптимизирована для многоразового использования. Это может резко снизить стоимость запусков в космос.

Super Heavy V3 теперь имеет новую систему горячего разделения ступеней, которая заменяет предыдущую конструкцию. Starship использует маневр горячего разделения ступеней, когда двигатели верхней ступени запускаются до полного отключения двигателей ускорителя. Вместо того чтобы полагаться на одноразовую конструкцию для защиты ускорителя от взрыва двигателей верхней ступени, система теперь встроена в сам ускоритель, что уменьшает количество деталей, теряемых после каждой миссии, и необходимость в ремонте после полета.

SpaceX также модифицировала стабилизаторы ускорителя Super Heavy V3 для оптимизации его многоразового использования. Это позволит более эффективно и точно нижней ступени возвращаться на Землю. Что касается верхней ступени, SpaceX внесла ряд изменений в конструкцию, которые способствуют более быстрому повторному использованию.

Starship V3 можно заправлять на орбите

SpaceX планирует провести испытание дозаправки топливом ракеты Starship V3 в ближайшем будущем, что имеет решающее значение для полетов на Луну и Марс. Ни одна компания или космическое агентство ранее не пробовали это делать.

Starship V3 оснащена набором систем, предназначенных для стыковки двух верхних ступеней Starship, перекачки топлива и безопасного управления этим топливом в космосе. Достижение возможности дозаправки на орбите не только позволит исследовать дальний космос, но и еще больше снизит стоимость запусков.

Если испытание Starship V3 пройдет по плану, то компания SpaceX вскоре сможет открыть новую эру космических полетов.

При написании материала использованы источники: SpaceX, Gizmodo.