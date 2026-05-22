Ви можете дізнатися, яку відстань пролетіли по нашій галактиці за все життя

Наприклад, людина віком 81 рік, подолала відстань 565 850 000 000 кілометрів під час руху Землі та Сонячної системи навколо центру Чумацького Шляху. При цьому її ноги на 475,827593 наносекунди молодші за її голову через ефект уповільнення часу.

Новий онлайн-інструмент "Космічний одометр" дає змогу ввести дату вашого народження і побачити, яку відстань ви пролетіли навколо Сонця і центру Чумацького Шляху з моменту свого народження. Також цей інструмент дає змогу дізнатися, наскільки ваша голова старша за ваші ноги завдяки ефекту уповільнення часу.

З фізики ми знаємо, що людина відчуває прискорення, але не відчуває постійного руху. Через це людині знадобилося дуже багато часу, щоб визнати, що Земля насправді рухається навколо Сонця, а наша зірка і всі планети, що її оточують, рухається навколо центру нашої галактики Чумацький Шлях. Зараз можна відносно просто розрахувати, яку відстань пройшла Земля за певний проміжок часу навколо Сонця або ж навколо центру нашої галактики.

Новий онлайн-інструмент "Космічний одометр" дає змогу ввести дату вашого народження і точно дізнатися, яку відстань ви подолали за своє життя, залишаючись нерухомими на Землі, але разом із нею рухаючись навколо Сонця і центру Чумацького Шляху.

Наприклад, людина віком 81 рік за своє життя подолала відстань 76 595 000 000 кілометрів рухаючись навколо Сонця. Водночас рухаючись навколо центру нашої галактики вона подолала відстань 565 850 000 000 000 кілометрів.

Зараз можна відносно просто розрахувати, яку відстань пройшла Земля за певний проміжок часу навколо Сонця або ж навколо центру нашої галактики

Крім зазначення пройденої відстані, онлайн-інструмент пропонує дізнатися, наскільки сильно розширився Всесвіт з моменту вашого народження.

Також можна з'ясувати, наскільки молодші ваші ноги, ніж ваша голова. Згідно із загальною теорією відносності Ейнштейна, час тече повільніше в сильніших гравітаційних полях. Що ближче ви до джерела маси, в даному випадку, до Землі, то повільніше для вас тече час. Наприклад, ядро Землі приблизно на два з половиною роки молодше за поверхню нашої планети. А голова 81-літньої людини приблизно на 475,827593 наносекунд старша за її ноги.

На сайті "Космічний одометр" також можна знайти багато іншої цікавої інформації. Наприклад, можна дізнатися приблизну кількість частинок нейтрино, які пройшли через ваше тіло за все ваше життя. Варто зазначити, що ми не помічаємо цього, адже нейтрино практично ніколи не взаємодіють зі звичайною матерією. Вважається, що кожну секунду через тіло будь-якої людини проходить кілька трильйонів нейтрино.

Якщо ви хочете з'ясувати, скільки кілометрів ви подолали навколо центру Чумацького Шляху з моменту народження, можете перейти за посиланням.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience.