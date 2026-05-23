Без одного двигателя: крупнейшая ракета в мире впервые вышла в космос (видео)

Компания SpaceX провела тестовый запуск ракеты Starship V3, являющейся самой большой из когда-либо созданных. Аппарат провел в космосе около часа и приводился в Индийском океане.

В ночь на субботу, 23 мая, третья версия ракеты Starship, созданная компанией SpaceX, стартовала с космодрома Starbase в Техасе. Трансляция запуска велась в соцсети Х, принадлежащей Илону Маску.

Запуск новой версии ракеты стал уже 12-ым испытательным полетом Starship и первым запуском V3, имеющей высоту 124 метра и тягу в 75 000 килоньютонов.

Во время подъема над Мексиканским заливом Starship, как отмечали в SpaceX, потерял один из шести двигателей верхней ступени, однако смог выйти в крейсерскую фазу суборбитального полета.

Во время полета было выпущено 20 макетов спутников Starlink и два настоящих спутника для сканирования теплозащиты корабля и передачи данных при вхождении в атмосферу.

Примерно через час полета Starship совершил запланированное приводнение в Индийском океане.

Напомним, первый запуск Starship V3 должен был состоятся в пятницу, 22 мая, но был отменен буквально в последнюю минуту, за несколько секунд до старта. Технические проблемы, не позволили совершить запуск аппарата, біли связаны со стартовой башней.

Как уже писал Фокус, Starship V3 – это третья, улучшенная версия ракеты Starship, способная достичь Луны и Марса, а также добраться до более далеких миров нашей Солнечной системы.