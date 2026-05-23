Без одного двигуна: найбільша ракета у світі вперше вийшла в космос (відео)

Компанія SpaceX провела тестовий запуск ракети Starship V3, яка є найбільшою з коли-небудь створених. Апарат провів у космосі близько години і приводився в Індійському океані.

У ніч на суботу, 23 травня, третя версія ракети Starship, створена компанією SpaceX, стартувала з космодрому Starbase в Техасі. Трансляція запуску велася в соцмережі Х, що належить Ілону Маску.

Запуск нової версії ракети став уже 12-им випробувальним польотом Starship і першим запуском V3, що має висоту 124 метри і тягу в 75 000 кілоньютонів.

Під час підйому над Мексиканською затокою Starship, як зазначали в SpaceX, втратив один із шести двигунів верхнього ступеня, проте зміг вийти в крейсерську фазу суборбітального польоту.

Ракета Starship V3 здійснює перший політ у космос Фото: SpaceX

Під час польоту було випущено 20 макетів супутників Starlink і два справжні супутники для сканування теплозахисту корабля і передавання даних під час входження в атмосферу.

Приблизно через годину польоту Starship здійснив заплановане приводнення в Індійському океані.

Нагадаємо, перший запуск Starship V3 мав відбутися в п'ятницю, 22 травня, але був скасований буквально в останню хвилину, за кілька секунд до старту. Технічні проблеми, що не дозволили здійснити запуск апарату, були пов'язані зі стартовою вежею.

Як уже писав Фокус, Starship V3 — це третя, поліпшена версія ракети Starship, здатна досягти Місяця і Марса, а також дістатися до більш далеких світів нашої Сонячної системи.