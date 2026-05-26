Величезна чорна діра може зробити будь-яку планету безлюдною: чи варто нам переживати

Що більша маса центральної чорної діри в галактиці, то більше шансів на те, що всі планети в ній можуть виявитися непридатними для життя. Учені розповіли, чи може постраждати Земля.

Вважається, що для того, щоб на планеті з'явилося життя, вона має перебувати на певній відстані від своєї зірки, де умови дають змогу існувати рідкій воді на поверхні цього світу. Але навіть якщо життя з'явилося й успішно еволюціонувало, на населеність планет може вплинути надмасивна чорна діра в галактиці. Дослідники дійшли висновку, що такі чорні діри можуть зробити планети безлюдними навіть на величезних відстанях.

Активні надмасивні чорні діри в центрах галактик вивільняють величезну кількість плазми та енергії. Ці явища відомі як вітри чорних дір. Маса центральних чорних дір у галактиках може бути в мільйони і мільярди разів більшою за масу Сонця. Коли вони притягують навколишню речовину, то не вся вона потрапляє в надра чорної діри, частина відлітає назад у космос. У підсумку вітри чорної діри створюють потужні ударні хвилі під час зіткнення з міжзоряним середовищем і вчені дійшли висновку, що ці високоенергетичні події можуть знищити атмосфери придатних для життя планет і тих, де потенційно вже може існувати життя.

При цьому, дослідження показало, що чим більша маса чорної діри, тим більше шансів на те, що її вітри зроблять будь-яку планету в галактиці безлюдною. Вплив чорної діри може поширюватися в такому разі на всю галактику.

Фотографія чорної діри Стрілець А* в центрі Чумацького Шляху

Також учені з'ясували, що навіть якщо атмосфера планети не буде знищена, то енергія чорної діри може суттєво знизити рівень озону, який, наприклад, на Землі захищає нас від шкідливого випромінювання Сонця. І це також може призвести до знищення життя на планеті.

Чи варто переживати жителям Землі? Чорна діра в центрі Чумацького Шляху, відома як Стрілець А*, не є дуже активною чорною дірою. До того ж вона розташована на відстані майже 30 000 світлових років від нас. Навіть якщо вітри цієї чорної діри і чинять негативний вплив на планети, то найімовірніше ті, що розташовані в центрі нашої галактики.

Це дослідження припускає, що навіть якщо в Чумацькому Шляху є населені планети, то вони, найімовірніше, розташовані ближче до околиць галактики, як і Земля.

Під час написання матеріалу використано джерела: The Astrophysical Journal, Phys.