Самая высокая гора в Солнечной системе появилась 3 млрд лет назад: находится не на Земле (фото)

Этот потухший вулкан, который называется гора Олимп, почти в 3 раза выше самой высокой горы на Земле. Его площадь сравнима с площадью Польши.

Второй самой маленькой планетой в Солнечной системе после Меркурия является Марс. Несмотря на это на Красной планете находится самый большой вулкан в Солнечной системе – гора Олимп. В который раз убедиться в том, что это невероятно огромное природное образование помогают новые фотографии, сделанные космическим аппаратом Mars Express.

Гора Олимп – это потухший щитовой вулкан, который находится на Марсе. Его диаметр составляет примерно 600 км, а площадь – около 300 000 кв. км, что сравнимо с площадью Польши. Это самый высокий вулкан и самая высокая гора в Солнечной системе имеет высоту примерно 21 километр. То есть гора Олимп почти в 3 раза выше самой высокой горы на Земле – Эверест.

Если сохранить пропорции вулкана по отношению к Марсу и создать нечто подобное на Земле, то получилась бы гора высотой около 40 километров.

Гора Олимп настолько огромная и высокая, что вы не смогли бы, стоя на ее вершине, оценить ее масштабы. Склон настолько пологий, что даже если бы вы находились на вершине вулкана, горизонт находился бы не дальше 3 километров. Это связано с кривизной поверхности планеты.

Фото: ESA

Этот щитовой вулкан появился примерно 3,5 миллиарда лет назад, и как считают ученые, он извергал лаву еще относительно недавно по космическим меркам. По оценкам планетологов, извержения вулкана происходили еще 25 миллионов лет, а может быть даже 2 миллиона лет назад. В то время на Земле уже появились первые предки человека.

Гора Олимп удивляет не только своими размерами, но и некоторыми особенностями. Этот вулкан расположен недалеко от экватора Марса, а потому ученые недавно были удивлены тем, что на вершине горы Олимп был обнаружен ледяной покров. Этого никто не ожидал.

Исследователи считали, что водяной лед на вершине горы Олимп не может образоваться из-за того, что она находится рядом с экватором Марса, где более активное солнечное излучение. То есть там более высокие температуры как на поверхности планеты, так и на вершинах гор. Ученые говорят, что нужно еще понять каким образом водяной лед может существовать на вершине такой высокой горы на Марсе.

При написании материала использованы источники: ESA, IFLScience.