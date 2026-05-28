Измеряли не один раз и даже врали: какая же на самом деле высота Эвереста (фото)

Споры о точной высоте горы Эверест продолжаются уже десятилетиями, хотя этот знаменитый гималайский пик общепризнанно считается самой высокой точкой над уровнем моря. Вопрос кажется простым, но ответ на него менялся в зависимости от того, как эксперты измеряли гору и какие ее части учитывали в расчетах.

Хотя Эверест и является самой высокой точкой над уровнем моря, на самом деле он не является самой высокой горой на планете, если измерять от подножия до вершины. Этот титул принадлежит Мауна-Кеа на Гавайях. Большая часть вулкана находится под водой, но от его основания на дне океана до вершины его высота достигает около 10 210 метров. Для сравнения, Эверест возвышается намного выше над уровнем моря, но имеет меньшую общую высоту от основания до вершины.

Еще один горный рекорд принадлежит вершине в Андах, которая является самой удаленной точкой от центра Земли из-за формы планеты. Это означает, что Эверест не удерживает всех рекордов, связанных с горами, несмотря на свою всемирную славу.

Первые официальные измерения Эвереста были проведены в XIX веке. В 1852 году геодезисты вычислили высоту горы в 8 840,04 метра. Однако измерение проводилось в футах и ученые получили цифру 29 000 футов. Исследователи опасались, что эта цифра выглядит слишком круглой и приблизительной, поэтому добавили еще два фута, прежде чем обнародовать результат как 29 002 фута (8 840 метров).

Позже в научной статье ученые объяснили это необычное решение: "Первое официальное измерение Эвереста произошло в 1852 году. Геодезисты провели измерения в шести местах и получили среднее значение 29 000 футов. Это казалось слишком округленным значением, поэтому они добавили 2 фута к опубликованному результату, чтобы высота составила 29 002".

Более 100 лет это значение оставалось общепризнанной высотой Эвереста. В 1954 году Геодезическая служба Индии провела еще одно измерение и сообщила, что высота горы составляет 8 848 метров (29 028 футов). Эта цифра стала стандартом на десятилетия и была принята на международном уровне.

Высота гор не является неизменной навсегда. Гималаи расположены на активных тектонических плитах, которые со временем медленно поднимают горы вверх. Землетрясения также могут несколько изменить ландшафт. После сильного землетрясения в Непале в 2015 году некоторые геологи предположили, что вершина Эвереста могла сместиться или что его ледниковый покров уменьшился.

Другой вопрос касался того, следует ли учитывать снег и ледниковый покров горы как часть общей высоты. Китайские измерения показали, что высота Эвереста составляет примерно 8 844,43 метра, что несколько ниже цифр, используемых другими странами. Китай сосредоточился на высоте скальной части горы, не учитывая снег, лежащий на вершине.

Чтобы разрешить спор, Непал и Китай после землетрясения 2015 года совместно провели новое измерение. В их совместном исследовании было объявлено, что высота Эвереста составляет 8 848,86 метров. Обновленное значение сделало гору почти на метр выше, чем предыдущее международно признанное измерение.

Дискуссия о высоте Эвереста продемонстрировала, как наука постоянно совершенствуется благодаря лучшим технологиям и обновленным исследованиям. Поскольку тектоническая активность в Гималаях продолжается, официальная высота Эвереста может снова измениться в будущем.

При написании этого материала использованы материалы IFLScience, Wikipedia.