Вимірювали не один раз та навіть брехали: яка ж насправді висота Евересту (фото)

Суперечки щодо точної висоти гори Еверест тривають вже десятиліттями, хоча цей знаменитий гімалайський пік загальновизнано вважається найвищою точкою над рівнем моря. Питання здається простим, але відповідь на нього змінювалася залежно від того, як експерти вимірювали гору і які її частини враховували в розрахунках.

Хоча Еверест і є найвищою точкою над рівнем моря, насправді він не є найвищою горою на планеті, якщо вимірювати від підніжжя до вершини. Цей титул належить Мауна-Кеа на Гаваях. Більша частина вулкана знаходиться під водою, але від його основи на дні океану до вершини його висота сягає близько 10 210 метрів. Для порівняння, Еверест підноситься набагато вище над рівнем моря, але має меншу загальну висоту від основи до вершини.

Ще один гірський рекорд належить вершині в Андах, яка є найвіддаленішою точкою від центру Землі через форму планети. Це означає, що Еверест не утримує всіх рекордів, пов'язаних з горами, незважаючи на свою всесвітню славу.

У 1852 році геодезисти обчислили висоту гори в 8 840,04 метра

Перші офіційні вимірювання Евересту були проведені в XIX столітті. У 1852 році геодезисти обчислили висоту гори в 8 840,04 метра. Проте вимірювання проводилося у футах й вчені отримали цифру 29 000 футів. Дослідники побоювалися, що ця цифра виглядає занадто круглою і приблизною, тому додали ще два фути, перш ніж оприлюднити результат як 29 002 фути (8 840 метрів).

Пізніше в науковій статті вчені пояснили це незвичайне рішення: "Перше офіційне вимірювання Евересту відбулося в 1852 році. Геодезисти провели вимірювання в шести місцях і отримали середнє значення 29 000 футів. Це здавалося занадто округленим значенням, тому вони додали 2 фути до опублікованого результату, щоб висота склала 29 002".

Непал і Китай у 2015 році спільно провели нове вимірювання та встановили висоту 8 848,86 метрів

Понад 100 років це значення залишалося загальновизнаною висотою Евересту. У 1954 році Геодезична служба Індії провела ще одне вимірювання і повідомила, що висота гори становить 8 848 метрів (29 028 футів). Ця цифра стала стандартом на десятиліття і була прийнята на міжнародному рівні.

Висота гір не є незмінною назавжди. Гімалаї розташовані на активних тектонічних плитах, які з часом повільно піднімають гори вгору. Землетруси також можуть дещо змінити ландшафт. Після сильного землетрусу в Непалі у 2015 році деякі геологи припустили, що вершина Евересту могла зміститися або що його льодовиковий покрив зменшився.

Інше питання стосувалося того, чи слід враховувати сніг і льодовиковий покрив гори як частину загальної висоти. Китайські вимірювання показали, що висота Евересту становить приблизно 8 844,43 метра, що дещо нижче за цифри, які використовують інші країни. Китай зосередився на висоті скельної частини гори, не враховуючи сніг, що лежить на вершині.

Щоб вирішити суперечку, Непал і Китай після землетрусу 2015 року спільно провели нове вимірювання. У їхньому спільному дослідженні було оголошено, що висота Евересту становить 8 848,86 метрів. Оновлене значення зробило гору майже на метр вищою, ніж попереднє міжнародно визнане вимірювання.

Дискусія щодо висоти Евересту продемонструвала, як наука постійно вдосконалюється завдяки кращим технологіям та оновленим дослідженням. Оскільки тектонічна активність у Гімалаях триває, офіційна висота Евересту може знову змінитися в майбутньому.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали IFLScience, Wikipedia.