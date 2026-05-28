Виверження вулкана та проліт метеора: на відео потрапили одразу два рідкісних явища (відео)

Нещодавно на Філіппінах зафіксували рідкісне явище: яскрава вогняна куля пролетіла нічним небом, а зі схилів гори Майон, одного з найактивніших вулканів на Землі, виривалася лава. Новина швидко поширилася в інтернеті після того, як прямі трансляції та камери відеоспостереження зафіксували сяючий об’єкт поблизу вулкану.

Яскраво-зелена вогняна куля раптово з’явилася над вулканом Майон під час виверження. Філіппінське космічне агентство описало об’єкт як "ймовірний метеор".

Пізніше експерти проаналізували відео з різних місць, а також сейсмічні та інфразвукові дані, зібрані під час події. За словами місцевих дослідників, об’єкт, найімовірніше, згорів у земній атмосфері, не досягнувши поверхні. Фахівці пояснили, що якби метеор достатньо великого розміру впав безпосередньо на вулкан, це могло б спровокувати великі зсуви та спричинити додаткові вулканічні небезпеки.

За даними Філіппінського інформаційного агентства, глядачі були "шоковані" та "ошелешені" збігом обставин, коли вулканічна лава та вогняна куля з’явилися разом у тому самому місці. У заяві уряду також зазначається, що енергія метеора дорівнювала 6,8 мільйонам кілограмів пороху.

Вчені часто вивчають колір метеорів, щоб краще зрозуміти їхній склад. Зелені вогняні кулі іноді пов’язують із мінералами, такими як магній або нікель, що згорають під час входу в атмосферу. Однак деякі дослідники стверджують, що на колір може впливати не лише сам об’єкт, а й атмосфера або налаштування камери.

Дослідники також зазначили, що об’єкт, ймовірно, не був штучним космічним сміттям. Штучні об’єкти, що падають на Землю, зазвичай залишають за собою уламки та іскристі шматочки. Метеори, які зазвичай щільніші та компактніші, часто пролітають через атмосферу чистішою та швидшою смугою, перш ніж згоріти.

Хоча ця подія здалася надзвичайною для сучасної аудиторії, вчені зазначили, що вона відображає умови, які були звичними на ранній Землі мільярди років тому. Під час формування Сонячної системи на Землі постійно відбувалися вулканічні виверження, а тіла з космосу регулярно зіштовхувалися з молодою планетою.

У порівнянні з тими давніми катастрофами метеор над горою Майон був дуже малим. Проте ця подія продемонструвала, як атмосфера Землі діє як захисний щит. Вчені оцінюють, що щодня в атмосферу Землі потрапляє близько 25 мільйонів метеорів, причому більшість з них згорає, не завдаючи шкоди, ще до досягнення поверхні.

Рідкісне поєднання вулканічної активності та метеора, що пролітав у небі, привернуло увагу громадськості, оскільки продемонструвало два рідкісні природні процеси, що відбувалися одночасно.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Science Alert, YouTube.