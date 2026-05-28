Извержение вулкана и пролет метеора: на видео попали сразу два редких явления (видео)

Недавно на Филиппинах зафиксировали редкое явление: яркий огненный шар пролетел по ночному небу, а со склонов горы Майон, одного из самых активных вулканов на Земле, вырывалась лава. Новость быстро распространилась в интернете после того, как прямые трансляции и камеры видеонаблюдения зафиксировали сияющий объект вблизи вулкана.

Ярко-зеленый огненный шар внезапно появился над вулканом Майон во время извержения. Филиппинское космическое агентство описало объект как "вероятный метеор".

Позже эксперты проанализировали видео с разных мест, а также сейсмические и инфразвуковые данные, собранные во время события. По словам местных исследователей, объект, скорее всего, сгорел в земной атмосфере, не достигнув поверхности. Специалисты объяснили, что если бы метеор достаточно большого размера упал непосредственно на вулкан, это могло бы спровоцировать большие оползни и вызвать дополнительные вулканические опасности.

По данным Филиппинского информационного агентства, зрители были "шокированы" и "ошарашены" стечением обстоятельств, когда вулканическая лава и огненный шар появились вместе в том же месте. В заявлении правительства также отмечается, что энергия метеора равнялась 6,8 миллионам килограммов пороха.

Ученые часто изучают цвет метеоров, чтобы лучше понять их состав. Зеленые огненные шары иногда связывают с минералами, такими как магний или никель, которые сгорают при входе в атмосферу. Однако некоторые исследователи утверждают, что на цвет может влиять не только сам объект, но и атмосфера или настройки камеры.

Исследователи также отметили, что объект, вероятно, не был искусственным космическим мусором. Искусственные объекты, падающие на Землю, обычно оставляют за собой обломки и искрящиеся кусочки. Метеоры, которые обычно более плотные и компактные, часто пролетают через атмосферу более чистой и быстрой полосой, прежде чем сгореть.

Хотя это событие показалось чрезвычайным для современной аудитории, ученые отметили, что оно отражает условия, которые были привычными на ранней Земле миллиарды лет назад. Во время формирования Солнечной системы на Земле постоянно происходили вулканические извержения, а тела из космоса регулярно сталкивались с молодой планетой.

По сравнению с теми давними катастрофами метеор над горой Майон был очень маленьким. Однако это событие продемонстрировало, как атмосфера Земли действует как защитный щит. Ученые оценивают, что ежедневно в атмосферу Земли попадает около 25 миллионов метеоров, причем большинство из них сгорает, не причиняя вреда, еще до достижения поверхности.

Редкое сочетание вулканической активности и пролетающего в небе метеора привлекло внимание общественности, поскольку продемонстрировало два редких природных процесса, происходивших одновременно.

При написании этого материала использованы материалы Science Alert, YouTube.