Исчезло 75% видов на земле: как животные пережили падение астероида, который уничтожил динозавров (фото)
66 миллионов лет назад падение астероида вызвало масштабные разрушения по всей планете, уничтожив большинство видов живых существ и положив конец эпохе динозавров. Однако некоторым животным удалось выжить, несмотря на пожары, гигантские волны, кислотные дожди и годы темноты, наступившие после удара.
Когда астероид врезался в Землю, перегретая порода вылетела в атмосферу и образовала огромное грибовидное облакообразование. Температура в верхних слоях атмосферы достигла около 226 градусов по Цельсию, цунами прокатились по Мексиканскому заливу, а ударные волны пронеслись по континентам.
Сера и пыль, поднявшиеся в небо, блокировали солнечный свет в течение многих лет, что привело к разрушению экосистем и кислотным дождям. В результате этих событий исчезло около 75% видов на Земле, включая нептичьих динозавров.
По словам Кеннета Лаковары, исполнительного директора-основателя Эдельманского парка окаменелостей и музея Университета Роуэна, размер сыграл важную роль в определении того, какие животные выжили. Огромные хищники и травоядные, такие как тираннозавр рекс, трицератопс, плезиозавры и мозазавры, были особенно уязвимыми. Их большие тела требовали огромного количества пищи, и им было трудно спрятаться от немедленного уничтожения в результате удара.
Лаковара объяснил, что у мелких животных было гораздо больше шансов на выживание. "С точки зрения корреляции вполне очевидно, что для того, чтобы пережить это событие, нужно быть мелким и жить в норах", — сказал он.
Мелкие млекопитающие и рептилии могли спрятаться под землей или под водой, избежав худших условий. В то время многие выжившие млекопитающие были не больше современных барсуков. Некоторые черепахи и рыбы также выжили, поскольку водная среда предоставляла определенную защиту от жары и разрушений.
Предки современных птиц, вероятно, выжили благодаря нескольким преимуществам. Они были небольшими, умели хорошо летать, имели сильные грудные мышцы, а их детеныши быстро росли. Эти черты позволили им сбежать из опасных регионов и приспособиться к меняющимся условиям быстрее, чем более крупные животные.
Событие вымирания также изменило средний размер выживших животных. На суше многие выжившие были размером примерно с домашних кошек. В океанах самые крупные выжившие виды были похожи по размеру на обычных акул.
Питание было еще одним важным фактором выживания. Роджер Бенсон, куратор палеобиологии динозавров в Американском музее естественной истории, объяснил, что животные, которые зависели от растений, сильно пострадали, поскольку солнечный свет оставался заблокированным в течение многих лет. Без солнечного света фотосинтез почти остановился, что привело к разрушению пищевых цепей.
Некоторые морские животные выжили, питаясь мертвым органическим веществом, известным как детрит. Морские губки, акулы рода Carcharias и моллюски, родственные современному камерному наутилусу, выжили частично потому, что могли питаться материалом, который уже присутствовал в экосистеме, а не полагаться непосредственно на живые растения или планктон.
Птицы, питающиеся семенами, и млекопитающие, питающиеся насекомыми, также имели преимущество. Такие виды, как Purgatorius janisae, выжили, поскольку семена и насекомые оставались доступными даже во время серьезных экологических изменений.
Другой вид, Purgatorius coracis, получил преимущество благодаря гибкому рациону, включающему насекомых, фрукты и семена. Ученые считают, что животные с широким рационом легче приспосабливались, когда экосистемы разрушались.
Исследование 2026 года также связало показатели выживания с адаптацией к питанию, которая называется дурофагией и предусматривает потребление добычи с твердой оболочкой. Некоторые водяные черепахи, в частности Hutchemys rememdium, выжили частично потому, что питались животными с панцирями, которые жили на детрите в реках и озерах.
Исследователи также обнаружили исключения, которые до сих пор трудно объяснить. Некоторые двустворчатые моллюски выжили, несмотря на то, что зависели от микроорганизмов, которые нуждались в солнечном свете.
Другая загадка связана с Tewkensuchus salamanquensis, крупным хищником, похожим на крокодила, который выжил на территории современной Аргентины. Это животное, вес которого составлял около 300 килограммов, ставит под сомнение представление о том, что катастрофу пережили лишь мелкие существа. Данные об окаменелостях из Южной Америки также свидетельствуют о том, что растения, вероятно, восстановились быстрее в южных регионах, чем в Северном полушарии.
Лаковара отметил еще один важный вопрос: "Мы также не знаем, почему именно млекопитающие вышли из вымирания как доминирующая макрофауна". Одним из возможных объяснений является то, что млекопитающие лучше противостояли грибковым инфекциям, чем рептилии, во время "мини-эры грибков", наступившей после вымирания.
Выживание этих небольших и приспособленных видов в конечном итоге сформировало современный мир. После исчезновения динозавров млекопитающие распространились по всей планете, что через миллионы лет привело к появлению человека.
При написании этого материала использованы материалы Live Science, Wikimedia Commons.