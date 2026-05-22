Странное "нечто" оказалось живым: что известно об этих желеобразных созданиях (видео)
Ученые и эксперты по дикой природе объяснили, почему странных желеобразных комочков, появляющихся в озерах и прудах, обычно не стоит бояться. Эти необычные образования — это моховатки, колониальные водные животные, которые существуют на Земле уже около 500 миллионов лет.
Хотя многие люди паникуют, прикоснувшись к этой скользкой массе, эксперты уверяют, что эти организмы в целом безвредны и даже могут свидетельствовать о здоровом состоянии воды.
Пресноводные моховатки начинают свою жизнь как отдельные организмы, называемые зооидами, а затем объединяются в большие колонии, окруженные желеобразным веществом с высоким содержанием воды. Один такой комочек может содержать сотни этих крошечных существ. По данным Службы рыбного хозяйства и дикой природы США, моховатки выжили с древних времен и являются одними из старейших колониальных животных, живущих по сей день.
Каждый зооид имеет очень простое строение тела. Эксперты сравнивают их с микроскопическими виноградинами, имеющими и рот, и анус. Несмотря на отсутствие дыхательной, кровеносной и выделительной систем, они все же реагируют на окружение благодаря простому нервному центру. Зооиды питаются с помощью щупалец, покрытых крошечными волоскообразными структурами, которые называются ресничками и помогают извлекать частицы пищи из воды.
Пресноводные мшанки являются относительно редкими по сравнению с морскими видами. Из почти 5 000 известных видов мшанки только около 90 обитают в пресноводных средах обитания. Эта редкость часто делает их наблюдение необычным явлением для людей, исследующих пруды и озера.
Специалисты по дикой природе также отметили, что моховатки могут быть полезными индикаторами качества воды. Ребекка Дауни, специалист по природным ресурсам в Проектном офисе им. Дж. Строма Термонда, объяснила их экологическое значение.
"Моховатки часто можно встретить на причалах, палках и других подводных сооружениях", — сказала Дауни. "Эти безвредные водные беспозвоночные живут колониями и являются естественным фильтром воды. Они являются признаком чистой воды и иногда служат пищей для многих улиток, насекомых и рыб".
Моховатки распространяются несколькими способами. Они могут перемещаться водными путями, прикрепляясь к водным растениям или выживая внутри пищеварительных систем рыб и водоплавающих птиц. Некоторые виды, в частности Pectinatella magnifica, распространились за пределы своих естественных ареалов и образовали популяции в Европе, Азии и некоторых частях Соединенных Штатов.
Хотя мшанки в основном безвредны, они иногда могут создавать проблемы, когда колонии блокируют водопроводные трубы или прикрепляются к искусственным сооружениям. Однако эксперты объяснили, что их удаление обычно является простым.
"Их можно легко удалить с поверхностей, соскоблив", — сказала Дауни. "Кроме того, колонии обычно начинают погибать осенью, когда погода становится прохладнее, и, вероятно, к зиме полностью исчезнут. Но мы рады, что сейчас они процветают в наших озерах".
Необычный вид моховаток часто вызывает тревогу в интернете, особенно когда люди неожиданно касаются мягких желеобразных масс во время плавания или рыбалки. Однако исследователи отмечают, что эти организмы не опасны для людей и часто являются положительным знаком для пресноводных экосистем.
При написании этого материала использованы материалы IFLScience, Wikipedia.