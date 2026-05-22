Дивне "щось" виявилося живим: що відомо про цих желеподібних створінь (відео)

Вчені та експерти з дикої природи пояснили, чому дивних желеподібних грудочок, що з’являються в озерах і ставках, зазвичай не варто боятися. Ці незвичайні утворення — це мохуватки, колоніальні водні тварини, які існують на Землі вже близько 500 мільйонів років.

Хоча багато людей панікують, доторкнувшись до цієї слизької маси, експерти запевняють, що ці організми загалом нешкідливі і навіть можуть свідчити про здоровий стан води.

Прісноводні мохуватки починають своє життя як окремі організми, які називаються зооїдами, а потім об'єднуються у великі колонії, оточені желеподібною речовиною з високим вмістом води. Одна така грудочка може містити сотні цих крихітних істот. За даними Служби рибного господарства та дикої природи США, мохуватки вижили з давніх часів і є одними з найстаріших колоніальних тварин, що живуть донині.

Кожен зооїд має дуже просту будову тіла. Експерти порівнюють їх із мікроскопічними виноградинами, що мають і рот, і анус. Попри відсутність дихальної, кровоносної та видільної систем, вони все ж реагують на оточення завдяки простому нервовому центру. Зооїди харчуються за допомогою щупалець, вкритих крихітними волоскоподібними структурами, які називаються віями і допомагають витягувати частинки їжі з води.

Прісноводні мохуватки є відносно рідкісними порівняно з морськими видами. З майже 5 000 відомих видів мохуваток лише близько 90 мешкають у прісноводних середовищах. Ця рідкість часто робить їх спостереження незвичайним явищем для людей, які досліджують ставки та озера.

Фахівці з дикої природи також зазначили, що мохуватки можуть бути корисними індикаторами якості води. Ребекка Дауні, спеціалістка з природних ресурсів у Проєктному офісі ім. Дж. Строма Термонда, пояснила їх екологічне значення.

"Мохуватки часто можна зустріти на причалах, палицях та інших підводних спорудах", — сказала Дауні. "Ці нешкідливі водні безхребетні живуть колоніями і є природним фільтром води. Вони є ознакою чистої води і іноді служать їжею для багатьох равликів, комах та риб".

Мохуватки поширюються кількома способами. Вони можуть переміщатися водними шляхами, прикріплюючись до водних рослин або виживаючи всередині травних систем риб та водоплавних птахів. Деякі види, зокрема Pectinatella magnifica, поширилися за межі своїх природних ареалів і утворили популяції в Європі, Азії та деяких частинах Сполучених Штатів.

Хоча мохуватки здебільшого нешкідливі, вони іноді можуть створювати проблеми, коли колонії блокують водопровідні труби або прикріплюються до штучних споруд. Проте експерти пояснили, що їх видалення зазвичай є простим.

"Їх можна легко видалити з поверхонь, зішкребши", — сказала Дауні. "Крім того, колонії зазвичай починають гинути восени, коли погода стає прохолоднішою, і, ймовірно, до зими повністю зникнуть. Але ми раді, що зараз вони процвітають у наших озерах".

Незвичайний вигляд мохуваток часто викликає тривогу в інтернеті, особливо коли люди несподівано торкаються м'яких желеподібних мас під час плавання або риболовлі. Однак дослідники наголошують, що ці організми не є небезпечними для людей і часто є позитивним знаком для прісноводних екосистем.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали IFLScience, Wikipedia.