Туристи дістали навіть тюленів: тварини знайшли незвичайну схованку від людей (фото)

Вчені, які вивчають морську фауну в Греції, виявили, що один із найрідкісніших у світі видів тюленів змінив свою поведінку через зростання туристичної активності. Дослідники виявили, що середземноморські тюлені-монахи стали все частіше уникати людей під час напруженого літнього сезону.

У минулому ці тюлені часто відкрито відпочивали на пляжах, висушуючи своє хутро. Однак з часом розширення туризму та рух човнів змусили багатьох із них перебратися до відокремлених прибережних печер.

Дослідники виявили, що тюлені-монахи часто використовують підводні бульбашкові печери — приховані камери, заповнені повітрям, до яких можна було дістатися лише через затоплені тунелі. Ці простори забезпечують безпеку від відвідувачів, які наближалися до тварин або заходили в їхні звичайні печери для відпочинку.

Середземноморський тюлень-монах наразі занесений Міжнародним союзом охорони природи до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, що означає, що цей вид все ще стикається з серйозним ризиком вимирання в дикій природі.

Фото: Oryx

Туристи, які відвідували Формікулу, часто намагалися плавати поблизу тюленів або досліджувати печери, де самки виховували своїх дитинчат. Вчені попередили, що такого роду порушення можуть порушити звичні звички тварин і змусити їх покинути придатні місця проживання. Щоб краще зрозуміти, куди переселяються тюлені, міжнародна дослідницька група встановила автоматичну систему моніторингу з дистанційними камерами.

Одну камеру розмістили всередині печери, про яку вже було відомо, що її використовують тюлені, а іншу закріпили у водонепроникному корпусі біля входу до сусідньої бульбашкової печери. Обладнання фіксувало активність упродовж 141 дня у період з 2020 по 2021 рік, що дало вченим рідкісну можливість зазирнути у приховане життя тварин.

Записи показали, що тюлені використовували бульбашкову печеру упродовж 119 окремих днів, тоді як більш помітна головна печера використовувалася лише 30 днів. Усередині підводних печер вчені зафіксували, як тюлені тихо плавали на поверхні, спали у вертикальному положенні і навіть нерухомо відпочивали на морському дні.

Фото: Oryx

Автори дослідження написали: "Ці вологі, менш доступні та непомітні печери можуть не тільки слугувати притулком від втручання людини, а й виконувати роль місць відпочинку".

Дослідники також зазначили, що майбутні дослідження середовищ існування повинні включати бульбашкові печери, оскільки вони можуть слугувати критично важливими місцями відпочинку в регіонах з інтенсивним туризмом. Захист цих прихованих укриттів може стати важливою частиною довгострокових планів збереження цього виду.

Середземноморський тюлень-монах залишається одним із найрідкісніших морських ссавців на Землі, і розуміння того, як він реагує на тиск з боку людини, може допомогти природоохоронним організаціям створити кращі заходи захисту, перш ніж популяції ще більше скоротяться.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Phys.org