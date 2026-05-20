У радіоактивних свиней-мутантів з'явилися нові тривожні здібності

Вчені виявили, що "суперсвині" на радіоактивних руїнах Фукусіми обзавелися вражаючими новими здібностями.

Катастрофа на Фукусімі була спричинена потужним землетрусом магнітудою 9,0, який спустошив північно-східну Японію і зрушив частину Хонсю, головного острова країни, на кілька сантиметрів на схід.

Мутантні свині з'явилися після того, як домашні свині втекли на занедбані сільськогосподарські угіддя після катастрофи 2011 року. На волі свині схрещуються з дикими кабанами, що мешкають у зоні відчуження.

Дослідники виявили, що потомство успадкувало швидкий цілорічний репродуктивний цикл домашніх свиней. Ця нова особливість дозволяє популяціям розмножуватися набагато швидше, ніж звичайним диким кабанам.

Вчені попередили, що ця особливість може допомогти пояснити, як інвазивні популяції "суперсвиней" виходять з-під контролю, знищуючи врожай, руйнуючи екосистеми і пригнічуючи місцеву дику природу.

Результати дослідження також показали, що подібний генетичний механізм може вже спостерігатися в інших регіонах світу, де відбувається схрещування диких свиней і кабанів.

Річ у тім, що у гібридів, які несуть материнські лінії свиней, рівень ДНК від домашніх свиней виявився набагато меншим за очікуваний. Такі результати дослідження говорять про те, що популяції "суперсвиней" розмножуються дуже швидко.

Дослідники наголосили, що гібриди на Фукусімі не мутували під впливом радіації, а еволюціонували шляхом схрещування і успадкування репродуктивних ознак. Ядерна катастрофа просто створила ідеальні умови для розмноження цього виду.

Тварини успадкували здатність домашньої свині швидко розмножуватися цілий рік, але генетично вони стали більше схожими на диких кабанів, зберігши прискорені моделі розмноження.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Journal of Forest Research, Daily Mail.