У радиоактивных свиней-мутантов появились новые тревожные способности

Ученые обнаружили, что “суперсвиньи” на радиоактивных руинах Фукусимы обзавелись поразительными новыми способностями.

Катастрофа на Фукусиме была вызвана мощным землетрясением магнитудой 9,0, которое опустошило северо-восточную Японию и сдвинуло часть Хонсю, главного острова страны, на несколько сантиметров к востоку.

Мутантные свиньи появились после того, как домашние свиньи сбежали на заброшенные сельскохозяйственные угодья после катастрофы 2011 года. На свободе свиньи скрещиваться с дикими кабанами, обитающими в зоне отчуждения.

Исследователи обнаружили, что потомство унаследовало быстрый круглогодичный репродуктивный цикл домашних свиней. Эта новая особенность позволяет популяциям размножаться гораздо быстрее, чем обычным диким кабанам.

Ученые предупредили, что эта особенность может помочь объяснить, как инвазивные популяции "суперсвиней" выходят из-под контроля, уничтожая урожай, разрушая экосистемы и подавляя местную дикую природу.

Результаты исследования также показали, что подобный генетический механизм может уже наблюдаться в других регионах мира, где происходит скрещивание диких свиней и кабанов.

Дело в том, что у гибридов, которые несут материнские линии свиней, уровень ДНК от домашних свиней оказался намного меньше ожидаемого. Такие результаты исследования говорят о том, что популяции "суперсвиней" размножаются очень быстро.

Исследователи подчеркнули, что гибриды на Фукусиме не мутировали под воздействием радиации, а эволюционировали путем скрещивания и наследования репродуктивных признаков. Ядерная катастрофа просто создала идеальные условия для размножения этого вида.

Животные унаследовали способность домашней свиньи быстро размножаться круглый год, но генетически они стали больше походить на диких кабанов, сохранив ускоренные модели размножения.

При написании этого материала использованы материалы Journal of Forest Research, Daily Mail.