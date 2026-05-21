Туристы достали даже тюленей: животные нашли необычный тайник от людей (фото)

Ученые, изучающие морскую фауну в Греции, обнаружили, что один из самых редких в мире видов тюленей изменил свое поведение из-за роста туристической активности. Исследователи обнаружили, что средиземноморские тюлени-монахи стали все чаще избегать людей во время напряженного летнего сезона.

В прошлом эти тюлени часто открыто отдыхали на пляжах, высушивая свой мех. Однако со временем расширение туризма и движение лодок заставили многих из них перебраться в уединенные прибрежные пещеры.

Исследователи обнаружили, что тюлени-монахи часто используют подводные пузырьковые пещеры — скрытые камеры, заполненные воздухом, к которым можно было добраться только через затопленные туннели. Эти пространства обеспечивают безопасность от посетителей, которые приближались к животным или заходили в их обычные пещеры для отдыха.

Средиземноморский тюлень-монах в настоящее время занесен Международным союзом охраны природы в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, что означает, что этот вид все еще сталкивается с серьезным риском вымирания в дикой природе.

Фото: Oryx

Туристы, посещавшие Формикулу, часто пытались плавать вблизи тюленей или исследовать пещеры, где самки воспитывали своих детенышей. Ученые предупредили, что такого рода нарушения могут нарушить привычные привычки животных и заставить их покинуть пригодные места обитания. Чтобы лучше понять, куда переселяются тюлени, международная исследовательская группа установила автоматическую систему мониторинга с дистанционными камерами.

Одну камеру разместили внутри пещеры, о которой уже было известно, что ее используют тюлени, а другую закрепили в водонепроницаемом корпусе у входа в соседнюю пузырьковую пещеру. Оборудование фиксировало активность в течение 141 дня в период с 2020 по 2021 год, что дало ученым редкую возможность заглянуть в скрытую жизнь животных.

Записи показали, что тюлени использовали пузырьковую пещеру в течение 119 отдельных дней, тогда как более заметная главная пещера использовалась только 30 дней. Внутри подводных пещер ученые зафиксировали, как тюлени тихо плавали на поверхности, спали в вертикальном положении и даже неподвижно отдыхали на морском дне.

Фото: Oryx

Авторы исследования написали: "Эти влажные, менее доступные и незаметные пещеры могут не только служить убежищем от вмешательства человека, но и выполнять роль мест отдыха".

Исследователи также отметили, что будущие исследования среды обитания должны включать пузырьковые пещеры, поскольку они могут служить критически важными местами отдыха в регионах с интенсивным туризмом. Защита этих скрытых укрытий может стать важной частью долгосрочных планов сохранения этого вида.

Средиземноморский тюлень-монах остается одним из самых редких морских млекопитающих на Земле, и понимание того, как он реагирует на давление со стороны человека, может помочь природоохранным организациям создать лучшие меры защиты, прежде чем популяции еще больше сократятся.

При написании этого материала использованы материалы Phys.org