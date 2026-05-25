Зникло 75% видів на землі: як тварини пережили падіння астероїда, який знищив динозаврів (фото)

66 мільйонів років тому падіння астероїда спричинило масштабні руйнування по всій планеті, знищивши більшість видів живих істот і поклавши кінець епосі динозаврів. Проте деяким тваринам вдалося вижити, попри пожежі, гігантські хвилі, кислотні дощі та роки темряви, що настали після удару.

Коли астероїд врізався в Землю, перегріта порода вилетіла в атмосферу й утворила величезне грибоподібне хмароутворення. Температура у верхніх шарах атмосфери сягнула близько 226 градусів за Цельсієм, цунамі прокотилися Мексиканською затокою, а ударні хвилі пронеслися континентами.

Сірка та пил, що піднялися в небо, блокували сонячне світло протягом років, що призвело до руйнування екосистем та кислотних дощів. Внаслідок цих подій зникло близько 75% видів на Землі, включаючи непташиних динозаврів.

За словами Кеннета Лаковари, виконавчого директора-засновника Едельманського парку скам'янілостей та музею Університету Роуена, розмір відіграв важливу роль у визначенні того, які тварини вижили. Величезні хижаки та травоїдні, такі як тиранозавр рекс, трицератопс, плезіозаври та мозазаври, були особливо вразливими. Їхні великі тіла потребували величезної кількості їжі, і їм було важко сховатися від негайного знищення внаслідок удару.

Внаслідок падіння астроїда зникло близько 75% видів на Землі, включаючи непташиних динозаврів Фото: Wikimedia Commons

Лаковара пояснив, що у дрібних тварин було набагато більше шансів на виживання. "З точки зору кореляції цілком очевидно, що для того, щоб пережити цю подію, потрібно бути дрібним і жити в норах", — сказав він.

Дрібні ссавці та рептилії могли сховатися під землею або під водою, уникнувши найгірших умов. На той час багато ссавців, що вижили, були не більшими за сучасних борсуків. Деякі черепахи та риби також вижили, оскільки водне середовище надавало певний захист від спеки та руйнувань.

Предки сучасних птахів, ймовірно, вижили завдяки кільком перевагам. Вони були невеликими, вміли добре літати, мали сильні грудні м’язи, а їхні дитинчата швидко росли. Ці риси дозволили їм втекти з небезпечних регіонів та пристосуватися до мінливих умов швидше, ніж більші тварини.

Подія вимирання також змінила середній розмір тварин, що вижили. На суші багато тих, хто вижив, були розміром приблизно з домашніх котів. В океанах найбільші види, що вижили, були схожі за розміром на звичайних акул.

Предки сучасних птахів, ймовірно, вижили завдяки кільком перевагам Фото: Peter Trusler

Харчування було ще одним важливим фактором виживання. Роджер Бенсон, куратор палеобіології динозаврів в Американському музеї природної історії, пояснив, що тварини, які залежали від рослин, сильно постраждали, оскільки сонячне світло залишалося заблокованим протягом років. Без сонячного світла фотосинтез майже зупинився, що призвело до руйнування харчових ланцюгів.

Деякі морські тварини вижили, харчуючись мертвою органічною речовиною, відомою як детрит. Морські губки, акули роду Carcharias та молюски, споріднені з сучасним камерним наутилусом, вижили частково тому, що могли харчуватися матеріалом, який вже був присутній в екосистемі, а не покладатися безпосередньо на живі рослини чи планктон.

Молюски, споріднені з сучасним камерним наутилусом, вижили частково тому, що могли харчуватися матеріалом, який вже був присутній в екосистемі Фото: Wikimedia Commons

Птахи, що харчуються насінням, та ссавці, що харчуються комахами, також мали перевагу. Такі види, як Purgatorius janisae, вижили, оскільки насіння та комахи залишалися доступними навіть під час серйозних екологічних змін.

Інший вид, Purgatorius coracis, отримав перевагу завдяки гнучкому раціону, що включав комах, фрукти та насіння. Вчені вважають, що тварини з широким раціоном легше пристосовувалися, коли екосистеми руйнувалися.

Дослідження 2026 року також пов'язало показники виживання з адаптацією до харчування, яка називається дурофагією і передбачає споживання здобичі з твердою оболонкою. Деякі водяні черепахи, зокрема Hutchemys rememdium, вижили частково тому, що харчувалися тваринами з панцирами, які жили на детриті в річках та озерах.

Інша загадка пов'язана з Tewkensuchus salamanquensis, великим хижаком, схожим на крокодила, який вижив на території сучасної Аргентини Фото: Wikimedia Commons

Дослідники також виявили винятки, які досі важко пояснити. Деякі двостулкові молюски вижили, попри те, що залежали від мікроорганізмів, які потребували сонячного світла.

Інша загадка пов'язана з Tewkensuchus salamanquensis, великим хижаком, схожим на крокодила, який вижив на території сучасної Аргентини. Ця тварина, вага якої становила близько 300 кілограмів, ставить під сумнів уявлення про те, що катастрофу пережили лише дрібні істоти. Дані про скам'янілості з Південної Америки також свідчать про те, що рослини, ймовірно, відновилися швидше в південних регіонах, ніж у Північній півкулі.

Лаковара зазначив ще одне важливе питання: "Ми також не знаємо, чому саме ссавці вийшли з вимирання як домінуюча макрофауна". Одним із можливих пояснень є те, що ссавці краще протистояли грибковим інфекціям, ніж рептилії, під час "міні-ери грибків", що настала після вимирання.

Виживання цих невеликих і пристосованих видів зрештою сформувало сучасний світ. Після зникнення динозаврів ссавці поширилися по всій планеті, що через мільйони років призвело до появи людини.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Live Science, Wikimedia Commons.