Пришельцы в Колорадо: ЦРУ обвиняют в использовании баз ДНК для выслеживания "нордиков" (фото)

Сеть всколыхнула история, в которой утверждается, что разведывательные службы США тайно проверяли базы данных ДНК на наличие признаков внеземного происхождения среди обычных людей.

Писатель и доктор философии Джейсон Реза Джорджани во время выступления в подкасте American Alchemy заявил, что ЦРУ получило доступ к генетической информации, собранной такими компаниями, как 23andMe и Ancestry. Целью этой операции было выявление людей, связанных с инопланетянами под названием "нордики".

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В рассказах об НЛО "нордиков" часто описывают как высоких существ, похожих на людей, со светлыми волосами, голубыми глазами и скандинавскими чертами лица. Джорджани сказал, что информация поступила от отставного сержанта армии Лина Бьюкенена, который годами публично рассказывал о своем участии в программе ЦРУ по дистанционному видению. Дистанционное видение — это эксперименты, во время которых люди утверждали, что могут мысленно собирать информацию об отдаленных местах, объектах или людях.

Відео дня

Джорджани объяснил, что Бучанан якобы рассказал ему о встрече с тремя "нордиками" в закусочной где-то в Скалистых горах Колорадо. Согласно этой истории, пришельцы утверждали, что сбежали от "тиранического" правительства на своей родной планете и на протяжении поколений тайно влились в человеческое общество благодаря межрасовым бракам.

Джорджани процитировал слова Бучанана: "Они живут в небольших городках в Скалистых горах [Колорадо] и остаются незамеченными, потому что выглядят как высокие скандинавы".

Автор также утверждает, что нордики опасались, что ЦРУ пытается идентифицировать гибридов инопланетян и людей с помощью необычных генетических маркеров, скрытых в коммерческих базах данных ДНК. Джорджани сказал, что Бучанан рассказал ему: "Они проверяют всех, кто регистрируется на эти услуги, на наличие специфической генетической вариации по сравнению с нормальной популяцией Homo sapiens".

Джейсон Реза Джорджани во время выступления в подкасте American Alchemy заявил, что ЦРУ получило доступ к генетической информации Фото: YouTube

Ключевой фигурой, упомянутой в этих обвинениях, был Кристофер Кит Грин. Он работал в ЦРУ примерно два десятилетия и позже признал свое участие в государственных исследованиях по дистанционному видению, прежде чем покинуть агентство в 1985 году. Однако в этих утверждениях не объяснялось, как Грин мог участвовать в программе, в которую были вовлечены компании, основанные много лет спустя.

В другом интервью для подкаста 2023 года Бучанан, казалось, поддержал часть этой истории, обсуждая услуги по тестированию ДНК. Он заявил: "Есть такая категория под названием "другое", что означает неизвестное, неидентифицированное, и, из того, что я выяснил, есть чиновники, которые исследуют эту категорию".

Эта дискуссия также возобновила внимание к длительному спору о секретности НЛО в Соединенных Штатах. В последние годы бывшие сотрудники разведки, военные ветераны и некоторые политики утверждали, что правительство владеет информацией о необъяснимых воздушных явлениях. Несмотря на эти утверждения, Министерство обороны США неоднократно заявляло, что нет проверенных доказательств посещения Земли внеземными цивилизациями.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Хотя эти истории продолжают привлекать внимание в интернете, публично не обнародовано никаких подтвержденных доказательств, свидетельствующих о существовании гибридов людей и инопланетян или тайных программ скрининга ДНК, осуществляемых через сервисы по определению происхождения. Многие ученые и чиновники остаются очень скептическими относительно таких утверждений из-за отсутствия физических доказательств, подтвержденных документов или независимо проверенных свидетелей.

Другие новости науки

Ученые исследовали биологическую ошибку, которая называется дупликацией всего генома, когда клетка получает вдвое большее, чем обычно, количество ДНК. Это помогло объяснить, почему некоторые раковые клетки продолжают расти после лечения.

В новой порции документов ФБР обнаружили свидетельства об НЛО, пролетавших вблизи военных объектов связанных с ядерным оружием США. Разведывательные службы организовали официальные системы отчетности и научные исследования.

При написании этого материала использованы материалы Daily Mail.