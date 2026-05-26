Прибульці в Колорадо: ЦРУ звинувачують у використанні баз ДНК для вистежування "нордиків" (фото)

Мережу сколихнула історія, в якій стверджується, що розвідувальні служби США таємно перевіряли бази даних ДНК на наявність ознак позаземного походження серед звичайних людей.

Письменник і доктор філософії Джейсон Реза Джорджані під час виступу в подкасті American Alchemy заявив, що ЦРУ отримало доступ до генетичної інформації, зібраної такими компаніями, як 23andMe та Ancestry. Метою цієї операції було виявлення людей, пов'язаних із інопланетянами під назвою "нордики".

У розповідях про НЛО "нордиків" часто описують як високих істот, схожих на людей, зі світлим волоссям, блакитними очима та скандинавськими рисами обличчя. Джорджані сказав, що інформація надійшла від відставного сержанта армії Ліна Бьюкенена, який роками публічно розповідав про свою участь у програмі ЦРУ з дистанційного бачення. Дистанційне бачення — це експерименти, під час яких люди стверджували, що можуть подумки збирати інформацію про віддалені місця, об’єкти чи людей.

Джорджані пояснив, що Бучанан нібито розповів йому про зустріч із трьома "нордиками" в закусочній десь у Скелястих горах Колорадо. Згідно з цією історією, прибульці стверджували, що втекли від "тиранічного" уряду на своїй рідній планеті і упродовж поколінь таємно влилися в людське суспільство завдяки міжрасовим шлюбам.

Джорджані процитував слова Бучанана: "Вони живуть у невеликих містечках у Скелястих горах [Колорадо] і залишаються непоміченими, бо виглядають як високі скандинави".

Автор також стверджує, що нордики побоювалися, що ЦРУ намагається ідентифікувати гібридів інопланетян і людей за допомогою незвичайних генетичних маркерів, прихованих у комерційних базах даних ДНК. Джорджані сказав, що Бучанан розповів йому: "Вони перевіряють усіх, хто реєструється на ці послуги, на наявність специфічної генетичної варіації порівняно з нормальною популяцією Homo sapiens".

Ключовою фігурою, згаданою в цих звинуваченнях, був Крістофер Кіт Грін. Він працював у ЦРУ приблизно два десятиліття і пізніше визнав свою участь у державних дослідженнях з дистанційного бачення, перш ніж покинути агентство в 1985 році. Однак у цих твердженнях не пояснювалося, як Грін міг брати участь у програмі, до якої були залучені компанії, засновані багато років потому.

В іншому інтерв’ю для подкасту 2023 року Бучанан, здавалося, підтримав частину цієї історії, обговорюючи послуги з тестування ДНК. Він заявив: "Є така категорія під назвою "інше", що означає невідоме, неідентифіковане, і, з того, що я з’ясував, є урядовці, які досліджують цю категорію".

Ця дискусія також поновила увагу до тривалої суперечки щодо секретності НЛО у Сполучених Штатах. Останніми роками колишні співробітники розвідки, військові ветерани та деякі політики стверджували, що уряд володіє інформацією про нез’ясовані повітряні явища. Попри ці твердження, Міністерство оборони США неодноразово заявляло, що немає перевірених доказів відвідування Землі позаземними цивілізаціями.

Хоча ці історії продовжують привертати увагу в інтернеті, публічно не оприлюднено жодних підтверджених доказів, що свідчать про існування гібридів людей та інопланетян або таємних програм скринінгу ДНК, що здійснюються через сервіси з визначення походження. Багато вчених та урядовців залишаються дуже скептичними щодо таких тверджень через відсутність фізичних доказів, підтверджених документів або незалежно перевірених свідків.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Daily Mail.