НЛО полювали на ядерні об'єкти США: нова порція документів ФБР викликала тривогу (фото)

У новій порції документів ФБР виявили свідчення про cяючі об’єкти, зелені вогняні кулі та незрозумілі світлові явища, що пролітали поблизу важливих військових об’єктів пов'заних з ядерною зброєю США. Ці інциденти набули такого серйозного характеру, що розвідувальні служби організували офіційні системи звітності та наукові дослідження, аби з’ясувати, чи становлять ці спостереження загрозу національній безпеці.

Нещодавно оприлюднені файли ФБР значною мірою стосувалися бази Сандія в Альбукерке, штат Нью-Мексико, яка після Другої світової війни слугувала головним центром операцій з ядерною зброєю.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Документи показали, що в період з грудня 1948 року по травень 1950 року було зареєстровано щонайменше 209 повідомлень про незрозумілі повітряні явища. У багатьох з цих повідомлень описувалися сяючі зелені вогняні кулі, що рухалися по небу з надзвичайною швидкістю та під незвичайними кутами.

Відео дня

Високопосадовці були глибоко стурбовані зростаючою кількістю спостережень. В одному з розвідувальних звітів зазначається: "Частота незрозумілих повітряних явищ у районі Нью-Мексико була такою, що слід було розробити організований план повідомлення про ці спостереження". Занепокоєння зростало, оскільки багато спостережень відбувалося поблизу центрів атомних досліджень та об’єктів Стратегічного повітряного командування, пов’язаних з ядерною зброєю.

У новій порції документів ФБР виявили свідчення про cяючі об"єкти, зелені вогняні кулі та незрозумілі світлові явища Фото: Laredo Paranormal Research Society

Одне з найбільш незвичайних розслідувань було проведено після спостереження поблизу Сокорро, Нью-Мексико, 24 липня 1949 року. Вчені з Гірничої школи Нью-Мексико спробували зібрати мікроскопічні частинки з повітря, які, можливо, були пов’язані з вогняним об’єктом, побаченим у небі. Дослідники використовували спеціальне обладнання, призначене для уловлювання дрібного матеріалу, що дрейфував в атмосфері після події, схожої на вибух.

Згідно з повідомленнями, дослідники виявили "велику кількість частинок, що містять мідь", у зразках пилу в повітрі, зібраних на північ від шосе 66 вздовж шосе 84. Вчені описали дивні зернисті фрагменти та сферичні частинки, які відрізнялися від звичайного матеріалу навколишнього середовища. Деякі частинки мали розмір до 30 мікрон у діаметрі, тоді як інші описували як майже ідеальні сфери діаметром приблизно 12 мікрон.

В іншому звіті згадувалися незвичайні сліди кобальту, виявлені в деяких частинках. Попри це, вчені застерегли від надто поспішних висновків. В одному документі зазначалося: "Здається дуже ризикованим робити будь-які остаточні висновки, пов’язуючи зібрані частинки з вогняними кулями".

Документи також розкрили плани щодо авіаційних місій, призначених для збору матеріалу безпосередньо з неба незабаром після спостережень Фото: US Department of War

В одній розвідувальній записці зазначено, що якщо дослідження доведуть, що частинки дійсно походять від неопізнаних об’єктів, "тоді ці вогняні кулі не є звичайними метеоритами". Слідчі зазначили, що мідь вважається одним із найрідкісніших елементів, які зазвичай містяться в метеоритах, що робить це відкриття особливо незвичайним.

Документи також розкрили плани щодо авіаційних місій, призначених для збору матеріалу безпосередньо з неба незабаром після спостережень. Чиновники розглядали можливість використання високошвидкісних літаків, щоб пролетіти крізь атмосферні сліди, залишені таємничими об’єктами, до того, як звичайний пил забруднить зразки. В одній з записок описувалися плани щодо входження літаків у точний район під траєкторіями польоту об’єктів "якнайшвидше після виникнення" майбутніх інцидентів.

Хоча нещодавно оприлюднені документи не стверджують, що об’єкти були позаземними, вони показали, що військове керівництво, розвідувальні служби та наукові дослідники ставилися до цих спостережень серйозно. Записи пов'язують розслідування з більш широкими побоюваннями часів холодної війни щодо національної оборони, ядерної безпеки та можливих зовнішніх загроз у напружений період відносин між США та СРСР.

Опитування Які наукові теми вам цікаво читати? Опитування відкрите до Космос Штучний інтелект Робототехніка Археологія Природа Здоров’я Зелена енергетика Історія Точні науки Голосувати

Ці документи також поновили інтерес до так званого "ядерного трикутника" у Нью-Мексико — району, який давно пов'язують із повідомленнями про спостереження НЛО поблизу об'єктів ядерної зброї. Протягом десятиліть дослідники та фахівці з НЛО стверджували, що незвичайні події в повітрі часто траплялися поблизу військових об'єктів, пов'язаних з ядерними дослідженнями та зберіганням зброї.

Оприлюднені документи ФБР показали, що урядові агентства вкладали час, наукові ресурси та військове планування у вивчення цих інцидентів, а не відкидали їх відразу. Це продовжило суспільну дискусію щодо того, чи деякі повітряні явища, про які повідомлялося упродовж історії, досі не мають чітких пояснень.

Інші новини науки

Після оприлюднення нещодавно розсекречених документів ФБР, вчені та урядові слідчі повернулися до розгляду заяв про НЛО. Секретні документи містять свідчення очевидців, фотографії, військові звіти та старі службові записки ФБР, в яких описано ймовірні контакти з інопланетянами.

Вчені та експерти з питань політики повернулися до старих дискусій про позаземне життя. Один документ 1963 року привернув до увагу через коментарі щодо того, як людство може зреагувати, якщо колись буде підтверджено існування позаземного життя.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Daily Mail, US Department of War.