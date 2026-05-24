НЛО охотились на ядерные объекты США: новая порция документов ФБР вызвала тревогу (фото)

В новой порции документов ФБР обнаружили свидетельства о светящихся объектах, зеленых огненных шарах и непонятных световых явлениях, пролетавших вблизи важных военных объектов связанных с ядерным оружием США. Эти инциденты приобрели такой серьезный характер, что разведывательные службы организовали официальные системы отчетности и научные исследования, чтобы выяснить, представляют ли эти наблюдения угрозу национальной безопасности.

Недавно обнародованные файлы ФБР в значительной степени касались базы Сандия в Альбукерке, штат Нью-Мексико, которая после Второй мировой войны служила главным центром операций с ядерным оружием.

Документы показали, что в период с декабря 1948 года по май 1950 года было зарегистрировано по меньшей мере 209 сообщений о необъяснимых воздушных явлениях. Во многих из этих сообщений описывались сияющие зеленые огненные шары, двигавшиеся по небу с необычайной скоростью и под необычными углами.

Высокопоставленные чиновники были глубоко обеспокоены растущим количеством наблюдений. В одном из разведывательных отчетов отмечается: "Частота непонятных воздушных явлений в районе Нью-Мексико была такой, что следовало разработать организованный план сообщения об этих наблюдениях". Беспокойство росло, поскольку многие наблюдения происходили вблизи центров атомных исследований и объектов Стратегического воздушного командования, связанных с ядерным оружием.

В новой порции документов ФБР обнаружили свидетельства о светящихся объектах, зеленых огненных шарах и непонятных световых явлениях

Одно из самых необычных расследований было проведено после наблюдения вблизи Сокорро, Нью-Мексико, 24 июля 1949 года. Ученые из Горной школы Нью-Мексико попытались собрать микроскопические частицы из воздуха, которые, возможно, были связаны с огненным объектом, увиденным в небе. Исследователи использовали специальное оборудование, предназначенное для улавливания мелкого материала, дрейфовавшего в атмосфере после события, похожего на взрыв.

Согласно сообщениям, исследователи обнаружили "большое количество частиц, содержащих медь", в образцах пыли в воздухе, собранных к северу от шоссе 66 вдоль шоссе 84. Ученые описали странные зернистые фрагменты и сферические частицы, которые отличались от обычного материала окружающей среды. Некоторые частицы имели размер до 30 микрон в диаметре, тогда как другие описывали как почти идеальные сферы диаметром примерно 12 микрон.

В другом отчете упоминались необычные следы кобальта, обнаруженные в некоторых частицах. Несмотря на это, ученые предостерегли от слишком поспешных выводов. В одном документе отмечалось: "Кажется очень рискованным делать какие-либо окончательные выводы, связывая собранные частицы с огненными шарами".

Документы также раскрыли планы относительно авиационных миссий, предназначенных для сбора материала непосредственно с неба вскоре после наблюдений

В одной разведывательной записке указано, что если исследования докажут, что частицы действительно происходят от неопознанных объектов, "тогда эти огненные шары не являются обычными метеоритами". Следователи отметили, что медь считается одним из самых редких элементов, которые обычно содержатся в метеоритах, что делает это открытие особенно необычным.

Документы также раскрыли планы относительно авиационных миссий, предназначенных для сбора материала непосредственно с неба вскоре после наблюдений. Чиновники рассматривали возможность использования высокоскоростных самолетов, чтобы пролететь сквозь атмосферные следы, оставленные таинственными объектами, до того, как обычная пыль загрязнит образцы. В одной из записок описывались планы по вхождению самолетов в точный район под траекториями полета объектов "как можно быстрее после возникновения" будущих инцидентов.

Хотя недавно обнародованные документы не утверждают, что объекты были внеземными, они показали, что военное руководство, разведывательные службы и научные исследователи относились к этим наблюдениям серьезно. Записи связывают расследование с более широкими опасениями времен холодной войны относительно национальной обороны, ядерной безопасности и возможных внешних угроз в напряженный период отношений между США и СССР.

Эти документы также возобновили интерес к так называемому "ядерному треугольнику" в Нью-Мексико — району, который давно связывают с сообщениями о наблюдении НЛО вблизи объектов ядерного оружия. В течение десятилетий исследователи и специалисты по НЛО утверждали, что необычные события в воздухе часто случались вблизи военных объектов, связанных с ядерными исследованиями и хранением оружия.

Обнародованные документы ФБР показали, что правительственные агентства вкладывали время, научные ресурсы и военное планирование в изучение этих инцидентов, а не отвергали их сразу. Это продолжило общественную дискуссию о том, что некоторые воздушные явления, о которых сообщалось на протяжении истории, до сих пор не имеют четких объяснений.

При написании этого материала использованы материалы Daily Mail, US Department of War.