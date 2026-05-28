Метод Мияваки: могут ли минилеса озеленить города (фото)

Ученые и экологические организации годами искали быстрые способы восстановления поврежденных земель и озеленения городов. Один из методов, который привлек внимание всего мира, заключается в высаживании густых групп местных деревьев на небольших участках.

Этот подход стал известен как метод Мияваки, названный в честь японского ботаника Акиры Мияваки, который разработал эту идею в 1970-х годах. Этот метод быстро привлек внимание во время роста экологического сознания в послевоенной Японии.

Мияваки базировал свою разработку на древних лесах, окружавших синтоистские святилища в Японии. Эти территории часто оставались нетронутыми на протяжении поколений и содержали виды растений, естественно приспособленные к местному климату и почве.

Крупные компании и промышленные группы поддерживали проекты, связанные с идеями Мияваки, пытаясь решить проблемы загрязнения и экологического ущерба, связанных с быстрым экономическим ростом. Впоследствии эта система посадки распространилась далеко за пределы Японии и стала популярной в таких странах, как Индия, Иордания, Великобритания и США.

Леса Мияваки, которые иногда называют "карманными лесами", базируются на посадке широкого разнообразия местных деревьев, кустарников и кустов очень близко друг к другу. Обычно на одном квадратном метре размещают от трех до пяти растений.

Идея такого плотного высаживания проста: молодые деревья соревнуются за солнечный свет, питательные вещества и воду, что способствует более быстрому росту, чем в традиционных системах высадки.

Местные виды считаются одной из важнейших составляющих этого метода. Растения выбирают потому, что они естественно растут вместе в этом регионе, создавая сбалансированную микроэкосистему. Сторонники этой техники утверждают, что эти естественные взаимоотношения между растениями, грибами, бактериями и насекомыми со временем способствуют укреплению леса.

Процесс начинается с подготовки почвы с использованием местных материалов. Часто добавляют органическое вещество из соседних лесов, поскольку оно может содержать полезные грибы и микроорганизмы, способствующие росту растений. Фермеры и садоводы иногда добавляют рисовую шелуху, сухой коровий навоз или козий помет, чтобы улучшить водоудержание почвы.

После подготовки почвы местные саженцы высаживают очень близко друг к другу. В течение первых нескольких лет молодой лес нуждается в регулярном поливе и наблюдении. Сорняки обычно не удаляют полностью. Вместо этого их оставляют на земле, чтобы они образовали естественную мульчу, которая помогает удерживать влагу в почве.

Примерно через три года лес обычно оставляют в покое. Мияваки считал, что природа в конце концов должна сама себя регулировать. Он высказал известную фразу: "Отсутствие управления — это лучшее управление". Если условия остаются благоприятными, сторонники утверждают, что этот метод позволяет создать густой лес за 20-30 лет.

Мияваки верил, что леса дают не только экологические преимущества. В лекции 2006 года под названием "Нацеленность на восстановление зеленой глобальной среды" он написал: "Лес является корнем всей жизни; это лоно, которое возрождает наши биологические инстинкты, углубляет наш интеллект и повышает нашу чувствительность как людей".

Он также связывал леса с изменением климата. В своем эссе "Призыв сажать деревья" Мияваки заявил: "Я верю, что создание естественных и настоящих лесов и покрытие лесами как можно большей части земли является самой надежной и эффективной мерой для уменьшения выбросов углекислого газа".

Сторонники метода Мияваки заявляют, что эти леса растут в 10 раз быстрее, чем обычные леса. Некоторые также утверждают, что они поглощают больше углекислого газа и поддерживают большее биоразнообразие на меньших площадях. Эти утверждения помогли методу приобрести популярность среди градостроителей, школ, экологических групп и предприятий, которые искали заметные зеленые проекты.

Однако некоторые ученые поставили под сомнение, полностью ли доказательства подтверждают эти утверждения. Исследователи проанализировали более 50 научных статей и отчетов, связанных с методом Мияваки, и обнаружили, что только 41 процент содержал измеряемые данные. Среди них только 33 процента сравнивали свои результаты с надлежащими контрольными группами, тогда как только 14 процентов повторяли эксперименты для подтверждения выводов.

Исследование показало, что многим утверждениям относительно этого метода не хватает весомой научной основы. Критики также утверждают, что некоторые корпорации использовали леса по методу Мияваки преимущественно для пиар-кампаний, направленных на улучшение экологической репутации, не внося существенных изменений в вопрос загрязнения или выбросов.

Несмотря на критику, многие эксперты по вопросам охраны окружающей среды согласились, что метод все же содержит практические идеи. Высадка большего количества местных деревьев, привлечение местных общин и восстановление поврежденных городских территорий остаются важными мерами для улучшения экологической ситуации.

При написании этого материала использованы материалы IFLScience, Wikipedia.