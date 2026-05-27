День защиты от Солнца: история и интересные факты про SPF-крем (фото)

Ежегодно 27 мая в мире отмечают День защиты от солнца — дату, которая напоминает об опасности ультрафиолетового излучения и важности использования SPF-крема. Солнце необходимо для жизни, настроения и выработки витамина D, однако чрезмерное воздействие ультрафиолета может ускорять старение кожи, вызывать пигментацию и увеличивать риск серьезных заболеваний.

Особенно актуально это весной и летом, когда многие люди проводят больше времени на улице. Именно поэтому тема SPF перестала быть только косметическим трендом. Сегодня солнцезащитный крем рекомендуют дерматологи, косметологи и онкологи по всему миру как один из самых простых способов защиты кожи.

История SPF-крема: когда появился солнцезащитный крем

Первые современные солнцезащитные средства начали появляться еще в 1930-х годах. Считается, что одним из создателей SPF стал швейцарский химик Франц Грайтер, который после сильного солнечного ожога во время восхождения в Альпах решил создать средство для защиты кожи. В 1946 году он представил один из первых кремов от солнца, а позже именно он предложил систему SPF, которая используется и сегодня.

Изначально солнцезащитные средства были популярны преимущественно среди туристов и военных. Во время Второй мировой войны американские солдаты использовали специальные пасты для защиты от солнечных ожогов в тропических регионах. Впоследствии SPF-кремы стали частью повседневного ухода, особенно после того, как ученые доказали связь между ультрафиолетом и раком кожи.

В 1970-х и 1980-х годах индустрия солнцезащиты начала активно развиваться. Люди стали больше заботиться о молодости кожи, а исследования подтвердили, что именно ультрафиолет является одной из главных причин преждевременного старения. Сегодня SPF-кремы производят в разных форматах — от классических кремов до спреев, флюидов и даже декоративной косметики с солнцезащитными фильтрами.

Что такое SPF: как работает защита от солнца

SPF — это Sun Protection Factor, то есть фактор защиты от солнца. Этот показатель демонстрирует, насколько дольше кожа может находиться под солнцем без покраснения по сравнению с полным отсутствием защиты. Например, если без крема человек получает ожог через 10 минут, то SPF 30 теоретически позволяет находиться на солнце в 30 раз дольше.

При этом SPF не означает полный блок ультрафиолета. Многие ошибочно полагают, что SPF 50 обеспечивает абсолютную защиту, но это не так. SPF 15 блокирует примерно 93% UVB-лучей, SPF 30 — около 97%, а SPF 50 — примерно 98%. Разница между высокими значениями уже не так велика, как кажется на первый взгляд.

Также важно понимать, что существуют UVA- и UVB-лучи. UVB преимущественно вызывают ожоги, а UVA проникают глубже и ускоряют старение кожи. Именно поэтому современный SPF-крем должен быть широкого спектра действия, то есть защищать от обоих типов ультрафиолета.

Помогает ли SPF 15: какой SPF лучше использовать ежедневно

Дискуссии вокруг SPF 15 продолжаются уже много лет. Часть людей считает его слишком слабым, однако дерматологи отмечают: даже SPF 15 значительно лучше, чем полное отсутствие защиты. Для короткого пребывания на улице или в пасмурные дни такой уровень SPF может быть достаточным, особенно если человек не проводит много времени под прямыми солнечными лучами.

Однако в большинстве случаев специалисты рекомендуют использовать SPF 30 или SPF 50. Это особенно важно летом, на пляже, в горах или во время длительных прогулок. Людям со светлой кожей, склонностью к пигментации или чувствительностью к солнцу обычно советуют более высокий уровень защиты.

Солнцезащитный крем важен не только в жару. Ультрафиолет проходит сквозь облака и даже стекло. Именно поэтому SPF советуют наносить ежедневно, даже если погода кажется пасмурной.

Как правильно наносить SPF-крем и как часто обновлять защиту

Одной из главных ошибок является недостаточное количество SPF-крема. Люди часто наносят слишком тонкий слой, из-за чего реальный уровень защиты становится значительно ниже заявленного на упаковке.

Также важно правильно обновлять SPF. Даже водостойкие кремы постепенно теряют эффективность из-за пота, прикосновений к коже или контакта с водой. Дерматологи советуют повторно наносить солнцезащитный крем каждые два часа, а также после купания или активной физической нагрузки.

Еще один распространенный миф заключается в том, что SPF нужен только на пляже. На самом деле ультрафиолет влияет на кожу даже во время обычной прогулки по городу, поездки в автомобиле или работы у окна. Именно ежедневное использование SPF помогает уменьшить риск фотостарения и поддерживать здоровый вид кожи.

Миф о SPF для мужчин: солнцезащитный крем нужен всем

Долгое время солнцезащитный крем ассоциировался преимущественно с женской косметикой. Из-за этого возник миф, что мужчинам SPF не нужен. На самом деле ультрафиолет одинаково влияет на всех людей независимо от пола. Мужская кожа также стареет, получает солнечные ожоги и может подвергаться серьезным повреждениям.

Более того, статистика показывает, что мужчины часто игнорируют защиту кожи во время работы или отдыха на солнце. Из-за этого риски для здоровья могут даже расти. Особенно это касается людей, которые много времени проводят на открытом воздухе.

Современные SPF-кремы давно перестали быть "только косметикой". Многие средства имеют легкие текстуры без жирного блеска и подходят для любого типа кожи. Именно поэтому дерматологи рекомендуют использовать SPF всем — независимо от возраста или пола.

Интересные факты о SPF-кремах

В некоторых странах SPF уже стал частью культуры ежедневного ухода. Например, в Южной Корее и Японии солнцезащитный крем используют практически ежедневно в течение всего года. Там защиту кожи считают такой же базовой привычкой, как чистка зубов.

Интересно и то, что снег может отражать до 80% ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому солнечные ожоги часто случаются не только летом, но и зимой в горах. А вода и песок дополнительно усиливают воздействие солнца, отражая UV-лучи на кожу.

Еще один неожиданный факт — ультрафиолет является одной из главных причин появления морщин. По оценкам дерматологов, значительная часть видимых признаков старения связана именно с солнечным излучением, а не только с возрастом. Именно поэтому регулярное использование SPF сегодня считается одним из самых эффективных способов сохранить здоровье и молодость кожи.

