Эти виды активности могут помочь вам лучше стареть: это не физические упражнения (фото)
Ученые продолжают исследовать, как старение влияет на организм человека и могут ли ежедневные привычки помочь людям сохранить здоровье в пожилом возрасте. Исследователи обнаружили, что социальные контакты и интеллектуально активные занятия могут замедлить физический упадок у пожилых людей.
Результаты показали, что поддержание социальных связей и интеллектуальная активность связаны с меньшей степенью немощности и лучшим общим физическим состоянием с течением времени. Исследование длилось 11 лет и охватывало более 12 000 австралийцев в возрасте 70 лет и старше.
В начале исследования участники были в целом здоровыми и не имели серьезных заболеваний, таких как деменция или сердечные болезни. Исследователи отслеживали несколько признаков старения, в частности физическую силу, скорость ходьбы, работу памяти и способность выполнять повседневные действия, такие как купание, одевание и приготовление пищи.
Исследование было сосредоточено на 19 видах социальной, культурной и умственной активности. К ним относились чтение, прослушивание музыки, пользование компьютером, разгадывание кроссвордов, игра в карты или шахматы, посещение учебных курсов и участие в клубах или местных организациях. Исследователи стремились выяснить, связаны ли эти виды активности со снижением уровня немощности по мере старения участников.
Немощность — это медицинское состояние, которое часто ассоциируется со старением. Она снижает способность организма восстанавливаться после болезней или травм и повышает риск падений, госпитализации, сердечных заболеваний, депрессии, деменции и преждевременной смерти.
Ученые измеряли немощность с помощью признанных научных методов, в частности фенотипа Фрида и индекса накопления дефицита, которые широко используются в исследованиях старения.
Результаты показали, что у пожилых людей, которые регулярно посещали клубы или общественные организации, вероятность развития немощности в течение семи лет была на 3% ниже. Люди, которые поддерживали более прочные сети поддержки с родственниками или друзьями, также имели более низкий риск немощности. Исследователи предположили, что регулярное социальное взаимодействие может побудить людей оставаться психически бодрыми и физически активными.
Деятельность, стимулирующая умственную активность, также показала заметные преимущества. Участники, которые играли в шахматы, карты или составляли пазлы и кроссворды, имели примерно на 4% ниже риск стать немощными. Деятельность, связанная с грамотностью, в частности написание писем, пользование компьютерами и посещение занятий, снижала риск немощности примерно на 2%.
Женщины, как оказалось, получали от этих занятий большую пользу, чем мужчины. Среди участниц-женщин снижение риска немощности составляло от 3% до 6%, тогда как среди участников-мужчин исследователи наблюдали незначительный заметный эффект. Хотя разница не была значительной, результаты оставались стабильными на протяжении всего исследования.
Биологическое старение происходит из-за того, что со временем ткани, органы и клетки постепенно функционируют менее эффективно. Однако скорость старения значительно отличается у разных людей. Некоторые люди остаются физически сильными и умственно активными вплоть до преклонного возраста, тогда как другие испытывают более быстрое ухудшение состояния. Генетика, образ жизни, физическая активность, питание, социальное взаимодействие и умственная стимуляция могут влиять на то, как быстро продвигается старение.
Исследователи отметили, что в этом исследовании не изучались прямые эффекты физических упражнений или диеты, поскольку предыдущие исследования уже установили, что оба эти фактора значительно снижают риск немощности. Зато этот проект исследовал, может ли социальная и когнитивная активность предоставлять дополнительные преимущества для здоровья.
Эксперты также рекомендовали простые ежедневные привычки, которые могут способствовать здоровому старению. Регулярное общение с друзьями и семьей, чтение газет, игры на стратегию, участие в кружках по интересам и посещение общественных мест могут помочь пожилым людям поддерживать как психическое, так и физическое благополучие.
Понимание того, как социальная жизнь и умственная активность влияют на физическое здоровье, может помочь уменьшить нагрузку на системы здравоохранения и улучшить качество жизни миллионов пожилых людей. Даже небольшие изменения в образе жизни могут помочь многим людям дольше оставаться самостоятельными и здоровыми.
При написании этого материала использованы материалы Science Alert, The Conversation.