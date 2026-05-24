Не все люди имеют внутренний голос: что это значит (видео)

Все больше интернет-пользователей интересуется мнением о том, что не все люди слышат голос в своей голове.

В недавнем интервью одна женщина рассказала, как выглядит ее повседневная жизнь без внутреннего монолога и как она обрабатывает мысли совсем другим образом.

Кирстен Карлсон рассказала YouTube-каналу PA Struggles о своем опыте жизни без внутреннего голоса. Многих зрителей интересовало, как она мыслит, принимает решения и упорядочивает информацию, не ведя мысленных разговоров с самой собой.

Карлсон объяснила, что ее мысли больше похожи на визуальные или упорядоченные фрагменты информации, чем на произнесенные предложения. Она сказала, что может "видеть" информацию в своем уме и извлекать ее, когда это нужно. По ее описанию, ее мысли работают больше как категоризированные файлы, хранящиеся в мозгу, а не как непрерывный повествовательный поток.

"Не знаю, просто мне кажется, что информация там есть, и я могу ее вытащить, если захочу, — сказал Карлсон, — Это как файлы: в моей голове есть категории информации, и я могу вытащить их на первый план, если они мне нужны".

Другие пользователи в Интернете описывали подобный опыт. Один пользователь Reddit в 2020 году объяснил, что мышление без внутренней речи ощущалось так, будто в голове не хватало "посредника". Вместо того, чтобы слышать слова внутри, мысли просто понимались или ощущались непосредственно.

Карлсон также призналась, что, узнав, что многие люди на самом деле слышат внутренний голос, она попыталась воспроизвести этот опыт сама. Она попыталась стать перед зеркалом и говорить о себе, но обнаружила, что вместо этого говорит вслух.

Фото: pexels.com

"Я пыталась это делать, узнав о существовании внутреннего монолога, но в итоге говорила про себя вслух, поэтому большинство моих разговоров происходят вслух", — пояснила она.

Ученые уже много лет изучают внутренний язык, хотя исследования показывают, что модели мышления гораздо разнообразнее, чем многие предполагают. В небольшом исследовании 2008 года изучалось, как часто люди испытывают внутренний язык в повседневной жизни. Исследователи попросили студентов носить устройства, которые случайно срабатывали в течение дня. Каждый раз, когда раздавался звук, участники записывали, что происходило в их мыслях за мгновение до этого.

Исследование длилось несколько недель, чтобы ученые смогли собрать более точные данные. Результаты, опубликованные впоследствии в журнале "Psychology Today", показали, что в среднем люди чувствовали внутреннюю речь примерно в 26 процентах зафиксированных случаев. Однако индивидуальные особенности значительно отличались.

Некоторые участники сообщали, что вообще никогда не чувствовали внутренней речи, тогда как другие чувствовали ее аж в 75 процентах зафиксированных случаев. Средний показатель среди участников составлял около 20 процентов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что человеческое мышление не подчиняется одной фиксированной схеме. Некоторые люди регулярно обдумывают все в виде слов, тогда как другие больше полагаются на образы, ощущения, понятия или молчаливое понимание.

Эксперты отмечают, что эта разница не означает, что один мозг работает лучше другого. Вместо этого она подчеркивает, насколько гибким может быть человеческое мышление. Некоторые люди решают проблемы с помощью вербального рассуждения, тогда как другие больше полагаются на зрительную память или интуитивное понимание.

Эта тема привлекла внимание в Интернете, поскольку многие люди только недавно осознали, что другие могут мыслить совсем по-другому. Для некоторых читателей эта дискуссия меняет их понимание коммуникации, памяти и даже самого сознания. Исследования внутреннего языка продолжают показывать, что человеческий разум функционирует во многих формах, даже когда повседневные переживания кажутся универсальными.

При написании этого материала использованы материалы IFLScience, Psychology Today.