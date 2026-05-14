Один и тот же сон видели все люди на Земле: загадочному феномену почти 2000 лет (фото)

Странные сны уже давно интересуют людей, но современные данные интернет-поиска продемонстрировали, насколько распространенными на самом деле являются эти ночные переживания. Анализ поисковых запросов в Google показал, что миллионы людей по всему миру искали объяснения странным снам, причем некоторые из них являются общим для всех.

В ходе исследования ученые проанализировали самые популярные темы снов по странам и сравнили тенденции по всему миру. Во многих регионах на первом месте оказались сны о змеях.

В Бразилии ежемесячно фиксировалось около 352 000 поисковых запросов, связанных со снами о змеях, тогда как в Турции — примерно 214 000. В странах, где ядовитые змеи представляют реальную опасность, интерес к таким снам часто был выше, что, по мнению исследователей, вполне объяснимо, учитывая страх перед этими животными.

В то же время сны о змеях оставались распространенными даже в местах, где опасные змеи встречаются редко. Например, в Великобритании сны, связанные со змеями, занимали одно из первых мест среди самых популярных тем поиска, несмотря на низкий риск, который представляют местные виды.

Однако самым популярным поиском снов как в Европе, так и в США было выпадение зубов. Американцы искали этот сон примерно 81 000 раз в месяц. Другими распространенными темами снов в США были отпуска, медведи и пауки.

Сны о потере зубов намного древнее современных поисковых систем. Исторические записи II века н. э. упоминают подобные сны, что свидетельствует о том, что люди беспокоятся о них уже почти две тысячи лет. Впоследствии различные культуры связывали этот сон со смертью, болезнью или личной потерей. Зигмунд Фрейд даже вспомнил и отверг распространенное убеждение, что сны о потере зубов предсказывают смерть родственников.

Более поздние теории предлагали более практические объяснения. В 1960-х годах некоторые психологи предполагали, что эти сны отражают страхи перед старением и физическим упадком. Небольшое исследование 1984 года глубже исследовало этот вопрос, сравнив людей, которые часто видели сны о потере зубов, с теми, кто видел сны о полете.

"Анкеты по личности показали, что люди, которые видели сны о зубах, были значительно более тревожными и депрессивными", — написали исследователи. В исследовании также отмечалось, что участники с такими снами "имели более низкую силу эго, были менее удовлетворены своей жизнью, чувствовали, что имеют меньше контроля над своей жизнью, и чаще чувствовали беспомощность, чем участники контрольной группы, которым снились полеты".

Исследователи не нашли убедительных доказательств, связывающих сны о потере зубов непосредственно со страхами перед старением. Вместо этого они предположили, что эти сны могут отражать чувство беспомощности или отсутствия контроля.

Согласно публикации, потеря зубов могла иметь серьезное значение в древних обществах, поскольку поврежденные зубы могли влиять на питание, выживание и самозащиту. Этот сон, возможно, остался в человеческой психологии как древнее символическое предупреждение, связанное со слабостью или уязвимостью.

Другое объяснение было намного проще. Участники, которым снились зубы, также чаще думали о стоматологических проблемах, когда не спали. Беспокойство о внешнем виде, здоровье зубов или боли, возможно, повлияло на то, что появлялось во время сна.

Почти каждый помнит по крайней мере один странный сон, который казался ярким и тревожным, и исследование показало, что эти переживания часто разделяют миллионы других людей по всему миру.

При написании этого материала использованы материалы IFLScience.