Ни одного правдивого слова: создан клон википедии на основе галлюцинаций ИИ (фото)

Внимание сети привлекла странная онлайн-энциклопедия, которая с помощью искусственного интеллекта намеренно генерирует ложную информацию. Проект под названием Halupedia выглядит как традиционная база данных в стиле Википедии, но каждая статья, цитата, организация и историческое событие в ней создаются искусственным интеллектом в режиме реального времени.

Создатели объяснили, что веб-сайт работает таким образом, что статьи генерируются только после того, как посетитель нажимает на результат поиска или внутреннюю ссылку. Согласно описанию проекта на GitHub, "каждая ссылка ведет к статье, которая еще не существует — пока вы не нажмете на нее".

Разработчики заявили, что ИИ пишет статьи в "безэмоциональном стиле научной прессы XIX века", придавая фейковым материалам удивительно серьезный академический тон.

Одна из главных статей посвящена "Большой переписи голубей 1887 года", в которой описывались вымышленные усилия правительства по подсчету голубей по всей Великобритании. В статье утверждалось, что проект организовало вымышленное учреждение под названием "Королевское общество подсчета птиц", а руководил переписью вымышленный орнитолог "сэр Реджинальд Фетертон". В вымышленном отчете утверждается, что количество голубей было важно для "справедливого распределения парламентских крошек".

Подобно настоящим статьям в Википедии, фейковые записи постоянно связаны с другими страницами через выделенные термины и ссылки. Посетители могут переходить от одной вымышленной темы к другой, создавая иллюзию огромного исторического архива. Многие страницы содержат вымышленные цитаты, фейковые ссылки на журналы и вымышленные сноски, имитирующие настоящее академическое письмо.

Одна из главных статей посвящена "Большой переписи голубей 1887 года"

Пользователи также могут создавать совершенно новые темы через строку поиска. Ввод случайных или абсурдных фраз заставляет систему генерировать вымышленные заголовки статей, связанные с запросом. После начала поиска сайт отмечает, что он "решает незначительный научный спор", прежде чем сгенерировать новые статьи.

Разработчики пытались сохранить внутреннюю согласованность вымышленного мира. Согласно документации проекта на GitHub, будущие статьи содержат скрытые метаданные, которые помогают ИИ запоминать вымышленные даты, организации и события. Создатели объяснили, что "проект настроен на то, что энциклопедия является вымышленной и абсурдной, но она не должна противоречить сама себе".

Несмотря на это, ошибки все равно случаются. В одной статье утверждается, что вымышленное Королевское общество по перечислению птиц распустилось в 1927 году, тогда как в другой статье указывалось, что оно официально прекратило свою деятельность в 1891 году.

Проект также подвергся критике из-за того, что некоторые посетители присылали оскорбительные или расистские запросы, которые появлялись в заголовках статей. Однако ИИ часто игнорирует ненавистнические намерения, стоящие за этими запросами, и вместо этого генерировал бессмысленные ответы, не имеющие никакого отношения к теме.

Хотя энциклопедия является намеренно абсурдной, многие рассматривают ее как полезный пример того, как системы ИИ могут создавать правдоподобную дезинформацию. Проект открыто признает ошибки ИИ, вместо того чтобы делать вид, что эта технология всегда дает надежные ответы.

Halupedia продемонстрировала, как быстро контент, сгенерированный ИИ, может имитировать надежные источники. Такие проекты могут помочь лучше распознавать сфабрикованную информацию, обманчивые цитаты и фальшивую авторитетность, представленные в профессиональном стиле.

При написании этого материала использованы материалы Futurism.