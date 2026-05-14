Жодного правдивого слова: створено клон вікіпедії на основі галюцинацій ШІ (фото)

Увагу мережі привернула дивна онлайн-енциклопедія, яка за допомогою штучного інтелекту навмисно генерує неправдиву інформацію. Проєкт під назвою Halupedia виглядає як традиційна база даних у стилі Вікіпедії, але кожна стаття, цитата, організація та історична подія в ній створюються штучним інтелектом в режимі реального часу.

Творці пояснили, що веб-сайт працює таким чином, що статті генеруються лише після того, як відвідувач натискає на результат пошуку або внутрішнє посилання. Згідно з описом проєкту на GitHub, "кожне посилання веде до статті, яка ще не існує — доки ви не натиснете на неї".

Розробники заявили, що ШІ пише статті в "беземоційному стилі наукової преси XIX століття", надаючи фейковим матеріалам дивно серйозного академічного тону.

Одна з головних статтей присвячена "Великому перепису голубів 1887 року", в якому описувалися вигадані зусилля уряду з підрахунку голубів по всій Великій Британії. У статті стверджувалося, що проєкт організувала вигадана установа під назвою "Королівське товариство підрахунку птахів", а керував переписом вигаданий орнітолог "сер Реджинальд Фетертон". У вигаданому звіті стверджується, що кількість голубів була важливою для "справедливого розподілу парламентських крихт".

Подібно до справжніх статей у Вікіпедії, фейкові записи постійно пов’язані з іншими сторінками через виділені терміни та посилання. Відвідувачі можуть переходити від однієї вигаданої теми до іншої, створюючи ілюзію величезного історичного архіву. Багато сторінок містять вигадані цитати, фейкові посилання на журнали та вигадані виноски, що імітують справжнє академічне письмо.

Користувачі також можуть створювати цілком нові теми через рядок пошуку. Введення випадкових або абсурдних фраз змушує систему генерувати вигадані заголовки статей, пов’язані із запитом. Після початку пошуку сайт зазначає, що він "вирішує незначний науковий спір", перш ніж згенерувати нові статті.

Розробники намагалися зберегти внутрішню узгодженість вигаданого світу. Згідно з документацією проєкту на GitHub, майбутні статті містять приховані метадані, які допомагають ШІ запам’ятовувати вигадані дати, організації та події. Творці пояснили, що "проєкт налаштований на те, що енциклопедія є вигаданою та абсурдною, але вона не повинна суперечити сама собі".

Попри це, помилки все одно трапляються. В одній статті стверджується, що вигадане Королівське товариство з переліку птахів розпустилося в 1927 році, тоді як в іншій статті зазначалося, що воно офіційно припинило свою діяльність у 1891 році.

Проєкт також зазнав критики через те, що деякі відвідувачі надсилали образливі або расистські запити, які з’являлися в заголовках статей. Проте ШІ часто ігнорує ненависницькі наміри, що стоять за цими запитами, і натомість генерував безглузді відповіді, що не мали жодного стосунку до теми.

Хоча енциклопедія є навмисно абсурдною, багато хто розглядає її як корисний приклад того, як системи ШІ можуть створювати правдоподібну дезінформацію. Проєкт відкрито визнає помилки ШІ, замість того щоб вдавати, ніби ця технологія завжди дає надійні відповіді.

Halupedia продемонструвала, як швидко контент, згенерований ШІ, може імітувати надійні джерела. Такі проєкти можуть допомогти краще розпізнавати сфабриковану інформацію, оманливі цитати та фальшиву авторитетність, представлені у професійному стилі.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Futurism.