Секрет Мідного сувою розкрито: артефакт пов'язаний з біблійним пророцтвом про кінець світу (фото)

Вчені й досі сперечаються щодо значення одного з найдивніших артефактів, коли-небудь знайдених поблизу Мертвого моря, — металевого документа, відомого як "Мідний сувій".

На відміну від інших Сувоїв Мертвого моря, написаних на пергаменті чи папірусі, цей текст вигравіруваний на тонких мідних листах, що зробило його надзвичайно незвичайним з самого моменту його виявлення в 1952 році поблизу Кумрана, пише Daily Mail.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Упродовж десятиліть експерти сперечалися, чи описує сувій справжній прихований скарб, символічні релігійні ідеї чи щось, пов’язане зі стародавнім єврейським опором проти Риму.

Сувій містить 64 записи, в яких перелічувалися приховані коштовності, закопані по всій стародавній Юдеї. Багато уривків містили заплутані вказівки щодо гробниць, сходів, цистерн та контейнерів, наповнених золотом або сріблом. В одному з перекладів Йозефа Тадеуша Міліка зазначалося: "У Хорребе, розташованому в долині Ахор під сходами, що ведуть на схід, [викопайте] на глибину сорок ліктів: скриню [повну] грошей, сума яких дорівнює вазі сімнадцяти талантів". В іншому уривку згадувалося: "У похоронному пам’ятнику Бена Рабби з Бейт-Шаліши: 100 злитків золота".

Відео дня

Сувій містить 64 записи, в яких перелічувалися приховані коштовності, закопані по всій стародавній Юдеї Фото: Wikipedia

Упродовж багатьох років деякі історики вважали, що документ, можливо, описує священні багатства, заховані перед руйнуванням Єрусалима та Другого Храму римлянами у 70 році н. е. Інші припускали, що сувій стосувався скарбів Храму, які уникли римського грабунку. Стародавній Рим, як відомо, захопив важливі єврейські релігійні предмети, зокрема менору, яку згодом викарбували на Арці Тита.

Тепер археолог Шимон Гібсон запропонував інше пояснення. Він стверджує, що Мідний сувій насправді може бути пов’язаний із повстанням Бар-Кохби — єврейським повстанням проти римського панування, яке відбулося через десятиліття після руйнування Другого Храму.

На думку Гібсона, цінні речі, перелічені в сувої, могли представляти таємні кошти, зібрані для підтримки повстання. Повстання очолював Симон Бар-Кохба, якого деякі євреї вважали месією, здатним перемогти Рим і відновити єврейський контроль над Єрусалимом. Повстання почалося частково через політику імператора Адріана та його плани заснувати римську колонію Аелія Капітоліна на руїнах Єрусалима.

Цінні речі, перелічені в сувої, могли представляти таємні кошти, зібрані для підтримки повстання Фото: Wikipedia

Конфлікт закінчився катастрофою. Стародавні звіти стверджують, що загинули сотні тисяч людей, а єврейські поселення в усьому регіоні зазнали значних руйнувань. Оскільки той період був сповнений очікувань божественного втручання та остаточних битв між добром і злом, деякі експерти вважають, що Мідний сувій може відображати апокаліптичні вірування, що поширювалися під час повстання.

Спеціаліст з давнього іудаїзму Йонатан Адлер назвав цю теорію "цікавою", пояснивши, що такі таємничі знахідки, як Мідний сувій, спонукають дослідників мислити поза рамками. Адлер додав: "Навіть якщо нам і досі бракує "беззаперечного доказу", саме такі нові та добре аргументовані гіпотези рухають дослідження вперед".

Гібсон та дослідниця Джоан Тейлор також знову відвідали печеру 3Q, де було виявлено сувій, та переглянули записи розкопок 1952 року. Гібсон заявив, що команді вдалося визначити точне місце в печері, де документ було заховано.

Оскільки мідь тріскається при багаторазовому розгортанні, Гібсон вважає, що сувій не призначався для частого читання Фото: Wikipedia

Одна деталь, яка досі бентежить експертів, — це те, чому текст було вигравірувано на міді, а не написано на пергаменті, як інші Сувої Мертвого моря. Оскільки мідь тріскається при багаторазовому розгортанні, Гібсон вважає, що сувій не призначався для частого читання. Натомість він, можливо, слугував постійним таємним записом, призначеним лише для обмеженої групи людей.

Більше ніж через 70 років після його відкриття Мідний сувій залишається одним із найзагадковіших артефактів археології. Незалежно від того, чи йшлося в ньому про справжній скарб, приховані кошти повстанців чи символічні релігійні ідеї, цей документ продовжує викликати питання щодо стародавньої Юдеї, римського панування та страхів, пов’язаних із тим, що багато людей вважали останніми днями перед великим протистоянням між земними та божественними силами.

Інші новини науки

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Daily Mail, Wikipedia.