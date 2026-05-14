Секрет Медного свитка раскрыт: артефакт связан с библейским пророчеством о конце света (фото)

Ученые до сих пор спорят о значении одного из самых странных артефактов, когда-либо найденных вблизи Мертвого моря, — металлического документа, известного как "Медный свиток".

В отличие от других Свитков Мертвого моря, написанных на пергаменте или папирусе, этот текст выгравирован на тонких медных листах, что сделало его чрезвычайно необычным с самого момента его обнаружения в 1952 году вблизи Кумрана.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На протяжении десятилетий эксперты спорили, описывает ли свиток настоящий скрытый клад, символические религиозные идеи или что-то, связанное с древним еврейским сопротивлением против Рима.

Свиток содержит 64 записи, в которых перечислялись скрытые драгоценности, закопанные по всей древней Иудее. Многие отрывки содержали запутанные указания относительно гробниц, лестниц, цистерн и контейнеров, наполненных золотом или серебром. В одном из переводов Йозефа Тадеуша Милика отмечалось: "В Хорребе, расположенном в долине Ахор под лестницей, ведущей на восток, [выкопайте] на глубину сорок локтей: сундук [полный] денег, сумма которых равна весу семнадцати талантов". В другом отрывке упоминалось: "В погребальном памятнике Бена Раббы из Бейт-Шалиши: 100 слитков золота".

Відео дня

Свиток содержит 64 записи, в которых перечислялись скрытые драгоценности, закопанные по всей древней Иудее. Фото: Wikipedia

На протяжении многих лет некоторые историки считали, что документ, возможно, описывает священные богатства, спрятанные перед разрушением Иерусалима и Второго Храма римлянами в 70 году н. э. Другие предполагали, что свиток касался сокровищ Храма, которые избежали римского грабежа. Древний Рим, как известно, захватил важные еврейские религиозные предметы, в частности менору, которую впоследствии отчеканили на Арке Тита.

Теперь археолог Шимон Гибсон предложил другое объяснение. Он утверждает, что Медный свиток на самом деле может быть связан с восстанием Бар-Кохбы — еврейским восстанием против римского господства, которое произошло через десятилетия после разрушения Второго Храма.

По мнению Гибсона, ценные вещи, перечисленные в свитке, могли представлять тайные средства, собранные для поддержки восстания. Восстание возглавлял Симон Бар-Кохба, которого некоторые евреи считали мессией, способным победить Рим и восстановить еврейский контроль над Иерусалимом. Восстание началось частично из-за политики императора Адриана и его планов основать римскую колонию Аэлия Капитолина на руинах Иерусалима.

Ценные вещи, перечисленные в свитке, могли представлять тайные средства, собранные для поддержки восстания. Фото: Wikipedia

Конфликт закончился катастрофой. Древние отчеты утверждают, что погибли сотни тысяч людей, а еврейские поселения во всем регионе подверглись значительным разрушениям. Поскольку тот период был полон ожиданий божественного вмешательства и окончательных битв между добром и злом, некоторые эксперты считают, что Медный свиток может отражать апокалиптические верования, распространявшиеся во время восстания.

Специалист по древнему иудаизму Йонатан Адлер назвал эту теорию "интересной", объяснив, что такие таинственные находки, как Медный свиток, побуждают исследователей мыслить вне рамок. Адлер добавил: "Даже если нам до сих пор не хватает "неоспоримого доказательства", именно такие новые и хорошо аргументированные гипотезы двигают исследования вперед".

Гибсон и исследовательница Джоан Тейлор также снова посетили пещеру 3Q, где был обнаружен свиток, и просмотрели записи раскопок 1952 года. Гибсон заявил, что команде удалось определить точное место в пещере, где документ был спрятан.

Поскольку медь трескается при многократном разворачивании, Гибсон считает, что свиток не предназначался для частого чтения. Фото: Wikipedia

Одна деталь, которая до сих пор смущает экспертов, — это то, почему текст был выгравирован на меди, а не написан на пергаменте, как другие Свитки Мертвого моря. Поскольку медь трескается при многократном развертывании, Гибсон считает, что свиток не предназначался для частого чтения. Вместо этого он, возможно, служил постоянной тайной записью, предназначенной только для ограниченной группы людей.

Более чем через 70 лет после его открытия Медный свиток остается одним из самых загадочных артефактов археологии. Независимо от того, шла ли речь в нем о настоящем сокровище, скрытых средствах повстанцев или символических религиозных идеях, этот документ продолжает вызывать вопросы о древней Иудее, римском господстве и страхах, связанных с тем, что многие люди считали последними днями перед большим противостоянием между земными и божественными силами.

Другие новости науки

При написании этого материала использованы материалы Daily Mail, Wikipedia.