Один і той же сон бачили всі люди на Землі: загадковому феномену майже 2000 років (фото)

Дивні сни вже давно цікавлять людей, але сучасні дані інтернет-пошуку продемонстрували, наскільки поширеними насправді є ці нічні переживання. Аналіз пошукових запитів у Google показав, що мільйони людей по всьому світу шукали пояснення дивним снам, причому деякі з них є спільним для всіх.

У ході дослідження вчені проаналізували найпопулярніші теми снів за країнами та порівняно тенденції по всьому світу. У багатьох регіонах на першому місці опинилися сни про змій.

У Бразилії щомісяця фіксувалося близько 352 000 пошукових запитів, пов’язаних зі снами про змій, тоді як у Туреччині — приблизно 214 000. У країнах, де отруйні змії становлять реальну небезпеку, інтерес до таких снів часто був вищим, що, на думку дослідників, є цілком зрозумілим, зважаючи на страх перед цими тваринами.

Водночас сни про змій залишалися поширеними навіть у місцях, де небезпечні змії зустрічаються рідко. Наприклад, у Великій Британії сни, пов’язані зі зміями, посідали одне з перших місць серед найпопулярніших тем пошуку, попри низький ризик, який становлять місцеві види.

Проте найпопулярнішим пошуком снів як у Європі, так і у США було випадання зубів. Американці шукали цей сон приблизно 81 000 разів на місяць. Іншими поширеними темами снів у США були відпустки, ведмеді та павуки.

Сни про втрату зубів набагато давніші за сучасні пошукові системи. Історичні записи II століття н. е. згадують подібні сни, що свідчить про те, що люди турбуються про них уже майже дві тисячі років. Згодом різні культури пов’язували цей сон зі смертю, хворобою або особистою втратою. Зигмунд Фрейд навіть згадав і відкинув поширене переконання, що сни про втрату зубів пророкують смерть родичів.

Пізніші теорії пропонували більш практичні пояснення. У 1960-х роках деякі психологи припускали, що ці сни відображають страхи перед старінням та фізичним занепадом. Невелике дослідження 1984 року глибше дослідило це питання, порівнявши людей, які часто бачили сни про втрату зубів, з тими, хто бачив сни про політ.

"Анкети щодо особистості показали, що люди, які бачили сни про зуби, були значно більш тривожними та депресивними", — написали дослідники. У дослідженні також зазначалося, що учасники з такими снами "мали нижчу силу его, були менш задоволені своїм життям, відчували, що мають менше контролю над своїм життям, і частіше відчували безпорадність, ніж учасники контрольної групи, яким снилися польоти".

Дослідники не знайшли переконливих доказів, що пов’язують сни про втрату зубів безпосередньо зі страхами перед старінням. Натомість вони припустили, що ці сни можуть відображати почуття безпорадності або відсутності контролю.

Згідно з публікацією, втрата зубів могла мати серйозне значення в стародавніх суспільствах, оскільки пошкоджені зуби могли впливати на харчування, виживання та самозахист. Цей сон, можливо, залишився в людській психології як давнє символічне попередження, пов’язане зі слабкістю або вразливістю.

Інше пояснення було набагато простішим. Учасники, яким снилися зуби, також частіше думали про стоматологічні проблеми, коли не спали. Занепокоєння щодо зовнішнього вигляду, здоров’я зубів або болю, можливо, вплинуло на те, що з’являлося під час сну.

Майже кожен пам'ятає принаймні один дивний сон, який здавався яскравим і тривожним, і дослідження показало, що ці переживання часто поділяють мільйони інших людей по всьому світу.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали IFLScience.